Millionær med «gal» plan: Vil kjøpe Chelsea for milliarder

En 41 år gammel forretningsmann hevder å ha midlene til å kjøpe Chelsea for 2 milliarder pund, til tross for tidligere rykter om økonomiske problemer. Han beskriver selv planen som «gal» og «ambisiøs».

Andrews, 41 år, presenterer seg selv som en mange millionær . Selv om han beskriver planen sin om å overta den engelske toppklubben som både «gal» og «ambisiøs», forsikrer han at finansene «definitivt» er tilgjengelige for ham. Dette er den siste bekreftelsen av hans velstand, etter at forretningsmannen hevdet å ha kjøp t et hjem for 36 millioner pund, kontant, på Dubais prestisjetunge Palm Jumeirah – til seg selv og partneren Katie.

Den tidligere modellen har imidlertid tidligere uttalt at hun ikke ønsker å være den nyeste kjendisen som bytter ut Storbritannia med Midtøsten. Denne historien, som skaper overskrifter, føyer seg inn i rekken av ambisiøse forsøk på å involvere seg i fotballverdenen, en verden som ofte er preget av store økonomiske muskler og store forventninger. For Andrews handler det om Chelsea, en klubb som nylig byttet eiere og som er verdsatt til flere milliarder pund. Spørsmålet er om Andrews' økonomiske ressurser kan matche de store summer som kreves for å bli en sentral aktør i klubben.\Det som gjør Andrews’ prosjekt enda mer utfordrende, er at klubben han har fokus på er Chelsea. De vest-londonske gigantene ble solgt for hele 4,25 milliarder pund i mars 2022. I dag eies Blues av konsortiet BlueCo, som ledes av Todd Boehly. Det amerikanske konsortiet tok over fra den russiske oligarken Roman Abramovitsj for litt over fire år siden, etter at han ble tvunget til å selge klubben av den britiske regjeringen. Selv om det har vært utfordringer siden den gang, ville det være en stor sensasjon om Andrews skulle sikre seg en majoritetsandel for svimlende 2 milliarder pund. I et nylig intervju med The Sun, forklarte mannen, som hevder å tjene mellom 2 og 5 millioner pund årlig på investeringer i det amerikanske markedet, sine planer om å kjøpe Chelsea. Han uttalte til avisen: «Tilbudet er gitt til BlueCo. Interesse er sendt, og brevet er utformet. Det nåværende budet er på 2 milliarder pund for 55 prosent – ikke bekreftet eller akseptert ennå – og håpet er at vi kan fullføre dette innen utgangen av året. Det er tidslinjen jeg har satt for dette.»\Andrews, selv om han er ivrig etter å understreke sin økonomiske kapasitet, har også måttet avvise rykter om at hans satsning på bærekraftige kjøretøy har kollapset. Han understreker at selskapet «definitivt ikke er oppløst». Forretningsregisteret på De britiske Jomfruøyer viste imidlertid at Aura Worldwide Holdings Limited ble oppløst i 2024. Dette setter spørsmålstegn ved troverdigheten til hans påstander om økonomisk styrke. Andrews’ historie er et eksempel på hvor raskt spekulasjoner og forventninger kan vokse i en verden der store økonomiske investeringer og profilerte personligheter ofte møtes. Spørsmålet er om Andrews klarer å overbevise om at han har de ressursene som kreves for å realisere sitt «gale» og «ambisiøse» prosjekt, eller om det bare er en drøm som ikke kan bli virkelighet





