Millionærer distanserer seg fra kontroversiell hvalredning: Timmy sluppet fri under omstritt operasjon

Knølhvalen Timmy strandet på den tyske Østersjøkysten i april, og en kontroversiell redningsoperasjon ble finansiert av millionærene Karin Walter-Mommert og Walter Gunz. Etter mislykkede forsøk fra Greenpeace og tyske myndigheter, ble hvalen plassert i en lekter og skulle slepes ut til Atlanterhavet. Men operasjonen ble omstritt, og millionærene distanserer seg nå fra hendelsene. Hvalen ble sluppet fri uten at veterinærer fikk tilgang, noe som har ført til stor kritikk.

Knølhval en Timmy strandet på den tyske Østersjøkysten i starten av april, noe som har skapt stor oppmerksomhet i Tyskland. Landet er ikke vant til å håndtere slike tilfeller, og hvalen ble raskt en nasjonal sensasjon.

Millionærene Karin Walter-Mommert og Walter Gunz tok på seg å finansiere en redningsoperasjon etter at både Greenpeace og tyske myndigheter hadde mislykket forsøk på å hjelpe hvalen. De tyske myndighetene hadde opprinnelig planlagt å etterlate hvalen strandet til den døde, noe som førte til et stort press på redningsgruppen for å unngå ytterligere skade på Timmy. I et brev gjengitt av flere medier skriver millionærene at de nå distanserer seg fra operasjonen og måten den ble gjennomført på.

Hvalen ble plassert i en lekter og skulle slepes ut mot Atlanterhavet, hvor den hadde behov for saltvann etter å ha opplevd ferskvannsskader. Walter Mommert forteller til Bild at hun bad kapteinen om å avbryte operasjonen for å gi hvalen hvile og mulighet til å bli undersøkt av veterinærer.

Men allerede lørdag morgen ble hvalen sluppet fri uten at hennes veterinærer fikk tilgang til båten Fortuna B. Bare Jeffrey Foster fra Whale Sanctuary Project fikk komme ombord da Timmy skulle slippes fri. I brevet skriver Walter-Mommert og Gunz at Foster ble nektet å bruke mobilen under operasjonen, med trussel om at den ville bli kastet i havet. Dette har ført til stor kritikk mot de ansvarlige.

Dr. Kirsten Tönnies, en av veterinærene som ble nektet tilgang, er rasende over hendelsene. Hun sier at det ikke ble gitt noen informasjon om hvalens tilstand og at det ikke var noen veterinær ombord. Hun er dybt bekymret for Timmy og anklager de ansvarlige for å handle uten hensyn til hvalens velferd. Miljøministeren i Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, har derimot oppgitt at Timmy forlot lekteren på egen hånd og svømte ut i frihet uten hjelp.

Hendelsen har satt fokus på hvordan slike redningsoperasjoner bør håndteres og har ført til debatt om hvem som har ansvar for dyrenes velferd i slike tilfeller. Mens noen ser på operasjonen som en suksess, er det mange som er kritiske til måten den ble utført på. Dette er et eksempel på hvor viktig det er med god koordinering og ekspertise når det gjelder redning av strandede dyr.

Timmy er nå i frihet, men spørsmålet er om hvalen vil overleve i det lange løp. Det er fortsatt usikkert hvordan hvalens helse er etter stranding og redningsoperasjonen, og det vil være viktig å følge opp tilstanden i tiden som kommer





