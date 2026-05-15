Millionlønn i helsebyråkratiet vekker sterke reaksjoner

En kartlegging viser at over hundre rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over én million kroner årlig, noe som fører til politisk debatt om byråkrati og ressursbruk.

En omfattende kartlegging utført av NRK har avdekket urovekkende tall når det gjelder lønnsnivå et i det norske helse byråkrati et. Det viser seg at hele 110 rådgivere i de regionale helseforetakene, kjent som RHF-ene, har en årlig inntekt som overstiger én million kroner.

Dette tallet er spesielt oppsiktsvekkende fordi rådgiverne utgjør hele 45 prosent av alle ansatte med millionlønn i disse organisasjonene. Totalt er det 245 personer i det administrative apparatet som tjener over en million kroner i året. At nesten halvparten av disse er rådgivere, snarere enn toppledere med det tyngste ansvaret, reiser viktige spørsmål om hvordan midlene i helsevesenet forvaltes og hvem som faktisk får nyte godt av de økonomiske ressursene i sektoren.

Når man ser nærmere på de individuelle lønningene, blir tallene enda mer dramatiske. Den best betalte rådgiveren i systemet er Stig Arild Slørdahl i Helse Midt. Slørdahl er en kjent skikkelse som var sentral i flere omstridte prosesser, og han valgte å gå av som administrerende direktør i 2024 etter eget ønske. Likevel har han nå landet i en stilling som seniorrådgiver hvor han tjener nesten to millioner kroner i året.

Dette er et nivå som overgår de fleste i offentlig sektor. Andre eksempler inkluderer spesialrådgiver Inger Meland Buene i Helse Sør-Øst og spesialrådgiver Anne-Stina Schmidt Nordmo i Helse Nord, som begge har årslønninger på rundt 1,7 millioner kroner. Det som kanskje provoserer mest, er det faktum at flere av disse rådgiverne tjener like mye som, eller faktisk mer enn, helseminister Jan Christian Vestre. Reaksjonene fra det politiske miljøet har vært kvasse og umiddelbare.

Kristian Eilertsen, som er helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, beskriver tallene som helt vanvittige. Han mener at denne utviklingen er et tydelig bevis på at det har vokst frem et altfor stort byråkrati i det norske helsevesenet. Eilertsen argumenterer for at dette bør være den siste spikeren i kista for organiseringen med regionale helseforetak.

Fra hans perspektiv har det skjedd en inflasjon i millionlønninger for et byråkratisk mellomledd som i realiteten er overflødig og som man enkelt kunne ha kvittet seg med for å frigjøre midler til pasientbehandling. Han stiller også spørsmålstegn ved verdien av rådene som gis, spesielt i Helse Nord, hvor han mener resultatene ikke står i stil med lønnskostnadene. På den andre siden av det politiske spekteret finner vi Seher Aydar fra Rødt, som uttrykker sterk harme over situasjonen.

Hun beskriver det som provoserende å se det enorme gapet mellom lønningene til lederne og byråkratene på toppen, og de som faktisk utfører det praktiske arbeidet på gulvet i sykehusene. For Aydar handler dette ikke bare om enkeltbeløp, men om en grunnleggende urettferdighet i fordelingen av ressurser i helsesektoren. Som en løsning foreslår hun å innføre et strengt lønnstak for alle ansatte i sykehusbyråkratiet.

Dette taket bør ligge på samme nivå som helseministerens lønn, slik at ingen administratorer tjener mer enn den politiske ledelsen som har det øverste ansvaret for sektoren. Regjeringen har også måttet kommentere saken. Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet uttaler at regjeringen har forståelse for at folk reagerer på disse tallene. Han understreker at regjeringen forventer moderasjon i lønnsutviklingen fremover.

Bekeng påpeker at lønnsnivået i offentlig sektor må være konkurransedyktig for å tiltrekke seg riktig kompetanse, men han er samtidig tydelig på at det ikke skal være lønnsledende sammenlignet med privat sektor. På sin side forsvarer Helse Nord lønningene. Kommunikasjonsdirektør Kim Hannisdal forklarer at stillingene krever svært høy kompetanse og at man ofte rekrutterer personer fra andre høyt lønnede stillinger. Han hevder at dette er nødvendig for å sikre kvaliteten i forvaltningen.

Videre viser han til at Helse Nord har gjennomført kutt i administrative kostnader med over 13 millioner kroner frem mot 2026, og at økt beredskap i nordområdene har skapt et behov for flere spesialiserte ansatte





