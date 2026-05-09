Missing Nynorsk in Norway's Tourism Marketing: Calling for Cracking Down on Nynorsk Use

The Norwegian Travel Association (Noregs Mållag) is pushing for more nynorsk in the marketing materials, particularly for destinations within the nynorsk region. Aase Marthe Horrigmo, Director of Travel and Tourism at Innovasjon Norge, explains that their focus is mainly on international travelers, so English remains the primary language in their marketing campaigns. The journalist's opinion suggests more nynorsk is needed to better represent their tourist audience.

Informasjonen på nettsida er tilgjengeleg på ni språk, men ikkje nynorsk. Noregs Mållag meiner nynorsk bør vera ein del av marknadsføringa, også for eit internasjonalt publikum.

Innovasjon Norge vurderer no å inkludere meir nynorsk i marknadsføringa, spesielt for reisemål i nynorskområde. Bilete av epletrebløming, fossefall, fjellturar og fjordarmar. Det er bilete som alltid har blitt brukte til å marknadsføra Vestlandet til turistar. Bileta er som regel tekne i strålande sol, noko vestlendingar veit ikkje er ein del av kvardagen, som oftast.

Og denne delen av Vestlandet er heilt borte i marknadsføringa til Visit Norway, seier Noregs Mållag. – I den grad dette handlar om å nå eit internasjonalt publikum bør ein også ha nynorsk som eit tillegg til den naudsynte engelsken, seier mållagsleiar Peder Lofnes Hauge. I alt kan folk lesa informasjonen på Visit Norway sine sider på ni ulike språk, mellom anna det som blir kalla «norsk», som viser seg å vera bokmål.

I 2022 krevde landsmøtet i Noregs Mållag meir nynorsk på heimesidene til Visit Norway, og Aase Marthe Horrigmo seier dei vil sjå på kor dei kan få inn meir nynorsk.





