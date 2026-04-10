MMA-håp Jon Vetle Furuheim rammet av alvorlig infeksjon: Kamp utsettes

Jon Vetle Furuheim, et av Norges største MMA-talenter, må utsette kampen på grunn av en kraftig stafylokokk-infeksjon. Les om hans opplevelse og forventningene til comeback.

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Jon Vetle Furuheim , et av Norges mest lovende MMA -håp, er dessverre ute av kampen som skulle funnet sted, grunnet en alvorlig stafylokokk-infeksjon. Han avslørte overfor VG at han opprinnelig holdt skaden hemmelig med intensjonen om å kjempe. Kampen mot den greske motstanderen Gleb Shadrin ble først flyttet fra opprinnelig dato, og nå er den altså kansellert.

Furuheim ble innlagt på Ahus sykehus etter at infeksjonen utviklet seg dramatisk. \Den unge fighteren skulle etter planen møte Gleb Shadrin i Västerås på et FCR (Fight Club Rush) stevne, men ble stoppet av en mindre infeksjon. Etter at kampen ble flyttet, utviklet det seg til en brutal variant av stafylokokk. Furuheim forklarer fra sykesengen at infeksjonen var så alvorlig at han måtte legges inn på sykehus. Legene måtte også gjøre et inngrep i leggen for å ta en vevsprøve, for å forsikre seg om at infeksjonen ikke hadde spredd seg. Han beskriver smerter som uutholdelige, med høy feber og intens smerte, og måtte få smertestillende og morfin. Nå håper han på å komme tilbake i løpet av sommeren. \Furuheim, som har ni seire og to tap som profesjonell, har blitt ansett som et av de mest spennende MMA-håpene i Norge i flere år. Han har vært tett fulgt av UFC (Ultimate Fighting Championship), en av de største MMA-organisasjonene. Treneren Chris Nilsen forteller at det var et slag for Furuheim å måtte trekke seg fra kampen, spesielt etter å ha byttet vektklasse for å unngå tøffe vektkutt. Furuheim har kontrakt med FCR, men det åpnes for en kamp utenom organisasjonen, ettersom de ikke har stevne før i september. Furuheim, som er født 20. august 2002, har kallenavnet «Wonderboy» og går i vektklassen super fjærvekt. Hans kamprekord er imponerende, med åtte av seirene vunnet før full tid. Selv om Furuheim har opplevd motgang, inkludert et tap mot Ali Guliev i fjor, er han fast bestemt på å komme sterkt tilbake. Med en kombinasjon av talent, dedikasjon og vilje, er det store forventninger til hans fremtid i MMA





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

MMA-profil mister kveldens kamp grunnet skrekkskade:Jon Vetle Furuheim (24) har tilbrakt flere døgn på sykehus grunnet en uvanlig aggressiv infeksjon. To andre nordmenn er i aksjon på kveldens direktesendte MMA-stevne i Sverige.

Read more »

MMA-profil mister kveldens kamp grunnet skrekkskade:Jon Vetle Furuheim (24) har tilbrakt flere døgn på sykehus grunnet en uvanlig aggressiv infeksjon. To andre nordmenn er i aksjon på kveldens direktesendte MMA-stevne i Sverige.

Read more »

MMA-profil mister kveldens kamp grunnet skrekkskade:Jon Vetle Furuheim (24) har tilbrakt flere døgn på sykehus grunnet en uvanlig aggressiv infeksjon. To andre nordmenn er i aksjon på kveldens direktesendte MMA-stevne i Sverige.

Read more »