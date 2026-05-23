Mo Salahs bekymring for Liverpools fremtid og Yan Diomande som Salah-erstatter

Mo Salah, Liverpools 3. mestscorende spiller, har uttrykt bekymring for klubbens fremtid og advart om at de må endre kurs. Han har også gitt klar beskjed om at han bekymrer seg for klubbens fremtid hvis de ikke endrer kurs. Liverpools foretrukne løsning for Salahs erstatter er Yan Diomande, en 19-årig Ivorianer som har imponert stort for RB Leipzig i Bundesliga. Liverpool-ryktene har roet seg i det siste, men Bild meldte i slutten av april at Diomande fortsatt topper Liverpools liste over Salah-erstattere og at Premier League-giganten er godt posisjonert til å få gjennom en signering. Tyskerne forventes å kreve over 100 millioner euro for Diomande.

Mo Salah går ikke stille ut porten på Anfield. Liverpool s 3. mestscorende spiller har sagt det han mener om Arne Slot-fotballen og gitt supporterne klar beskjed han bekymrer seg for klubbens fremtid hvis de ikke endrer kurs.

Selv om 33-åringen har spilt en statistrolle denne sesongen, er det helt tydelig Liverpool må sikre seg en erstatter som kan fylle skoene til målgarantisten som spaserer ut fra Anfield i sommer. Det satses hardt på at denne spilleren hentes fra Bundesliga. Helt siden Mohamed Salahs avgang ble bekreftet i mars, har ryktene om egypterens erstatter florert. Et navn som har blitt nevnt mange ganger som Liverpools foretrukne løsning er Yan Diomande, 19.

Ivorianeren har imponert stort for sin RB Leipzig i Bundesliga og står notert for 13 mål og 10 assists på 36 kamper i løpet av sesongen. Men Liverpool-ryktene har roet seg i det siste, og i slutten av april meldte Bild at det var mye snakk om at kantspilleren skulle bli i Tyskland. Journalisten David Ornstein med ny informasjon.

Han rapporterer at Diomande fortsatt topper Liverpools liste over Salah-erstattere, og at Premier League-giganten er godt posisjonert til å få gjennom en signering. Klubben må være i samtale med spillerens representanter, og hvis en avtale blir nådd, vil samtaler med RB Leipzig være det neste. Tyskerne forventes å kreve over 100 millioner euro. Forrige sommer bladde Liverpool opp rundt 137 millioner euro for Bundesligastjernen Florian Wirtz, Denne sommeren er det Diomande sin tur å hentes fra Bundesliga til Anfield





Det Andoni Iraola har klart å få til med Bournemouth er tungt imponerende. Mange, som sitter på større pengesekker, har startet å tenke, hva kan den baskiske treneren få til med tilgang på store ressurser. Liverpool tenker tanken og vet at Andoni Iraola forlater Bournemouth med stil – Før søndagens avslutning på sesongen er allerede klubben klar for spill i Europa med en Andoni Iraola som har blitt et av Liverpools heteste navn i jakten på ny manager. Basken forlater Bournemouth når sesongen er over, og avgangen hans skaper store bølger i trenermarkedet.

VM-yndlingen Koblar (18) skifter klubb i Sverige – skal trenes av nordmann

Petter Northug endrer klubb, nærmere bestemt fra Strindheim til Inderøy IL. Han mener manglende oppturer i Strindheim og at miljøet der har endret seg, gjør at han nå velger å gå tilbake til sin opprinnelige klubb.

