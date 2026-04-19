Modric Viser Alderdommens Makt: Tre Krav for Fortsettelse i Milan

Luka Modric, etter en lang karriere i Real Madrid, har tatt Serie A med storm hos AC Milan. Til tross for sin alder, har han blitt en nøkkelspiller og stiller nå tre konkrete krav for å forlenge kontrakten: Champions League-kvalifisering, hovedtrenerens fortsatte engasjement, og et konkurransedyktig klubbprosjekt.

I sommermånedene tok Luka Modric et definerende farvel med Santiago Bernabéu etter en bemerkelsesverdig karriere hos Real Madrid, en tid som kan beskrives som en fotballens menneskealder. Mange forventet at den anerkjente kroatiske superstjernen ville søke en roligere tilværelse i MLS eller i de voksende fotballigaene i Midtøsten. Imidlertid tok playmakeren en uventet vending og valgte å melde seg inn i rekken av spillere i AC Milan, og dermed omfavne utfordringene i Serie A .

I sitt aller første intervju som nyervervet Milan-spiller, utryddet han enhver tvil om at han var på vei mot en nedtrapping. Med ettertrykkelig klarhet erklærte han: «Jeg kommer for å vinne titler».

Nå, ni måneder senere, har Modric passert den symbolske aldersgrensen på 40 år. Til tross for sin alder, har han etablert seg som en av sesongens mest fremtredende spillere for Milan. Han har også signalisert tre distinkte krav som må oppfylles dersom han skal fortsette sitt engasjement med klubben etter inneværende sesong.

Den 40 år gamle veteranen har vært en fast inventar på banen i nesten samtlige Serie A-kamper denne sesongen. Ved midten av april hadde han allerede registrert imponerende 2666 minutter spilletid på gressmatten. Milan hadde sikret seg en opsjon for ytterligere et års forlengelse i sin avtale, men denne muligheten er avhengig av Modrics egen vilje til å fortsette. Det er rapportert at kroaten trives utmerket i Italia og spesielt i Milano, men han har likevel lagt frem sine betingelser for en forlengelse utover denne sesongen.

En separat, men relevant nyhet er at Jose Mourinho angivelig ønsker å hente den lovende norske spilleren Andreas Schjelderup til klubben hvis han frigjøres fra kontrakten med Benfica.

Forrige sesong endte med en skuffende 8. plass for Milan, og dermed ingen kvalifisering til europeisk spill. Med kun fem kamper igjen å spille, og Modric som en sentral figur i troppen, befinner Milan seg for øyeblikket på en solid 3. plass i ligaen. De har et komfortabelt forsprang på fem poeng ned til Como på 5. plass.

Det er verdt å merke seg at Modric ikke er villig til å signere en ny kontrakt basert på potensialet for å spille Champions League neste sesong. Han har spesifikt stilt dette som et absolutt krav. Hans tre krav er klare: At AC Milan kvalifiserer seg til Champions League kommende sesong, at hovedtrener Massimiliano Allegri beholder sin stilling, og at klubben deretter presenterer et ambisiøst og konkurransedyktig prosjekt for fremtiden. Massimiliano Allegri har for øvrig en langtidskontrakt med AC Milan som strekker seg til sommeren 2027.

Til tross for dette, har han nylig vært gjenstand for spekulasjoner og koblinger til den ledige landslagstrenerstillingen for Italia





