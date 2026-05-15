Mohamed Salah's Last Premier League Game?

The article discusses the potential last Premier League game for Mohamed Salah, who is set to leave Liverpool as a free agent in the summer. It also highlights the upcoming match between Liverpool and Aston Villa, with Salah potentially playing his last game in the league.

Tiden for den egyptiske superstjernen Mohamed Salah på Anfield går mot en slutt uten at det er avklart hva som blir neste stopp. – En god nyhet for Liverpool nå på tampen av sesongen er at Salah er tilbake etter skade.i sin nest siste Premier League -kamp for sesongen, vel vitende om at kvelden kan sikre dem en plass i Champions League neste sesong.

Reds forbereder seg på å si farvel til Mohamed Salah, som skal forlate klubben som free agent sammen med Andy Robertson til sommeren. Likevel er denne kampen business as usual for begge lag, til tross for at vertene har en Europa League-finale å se frem til senere denne måneden. Villa har bare vunnet én av sine siste 16 Premier League-kamper mot Liverpool – en 7–2-seier hjemme i oktober 2020.

Liverpool har scoret minst to mål i 10 av sine siste 11 Premier League-bortekamper mot Villa, inkludert de siste åtte på rad. Bare Manchester City (11 mot Fulham) og Manchester United (9 mot West Bromwich) har hatt lengre rekker med minst to bortemål mot én motstander i ligaen. Liverpool vant returoppgjøret på Anfield 2–0 i november. De vant sist ligadobbel over Villa i 2021/22, og sist de gjorde det uten å slippe inn mål, var i 1995/96.

Liverpool har vunnet 10 av sine siste 11 Premier League-kamper på fredager – siden et 4–2-tap mot Arsenal i april 2004. Liverpool har imidlertid ikke vunnet sin siste bortekamp i ligaen i noen av de tre siste sesongene (to uavgjort, ett tap). Disse kampene har totalt 19 mål: 4–4 mot Southampton, 3–3 mot Aston Villa og 2–3 mot Brighton.

Hver av de to siste Premier League-kampene mellom klubbene på Villa Park har endet uavgjort: 3–3 i 2023/24 og 2–2 i 2024/25. Mohamed Salah har vært involvert i 14 mål på sine siste 12 Premier League-kamper mot Villa (ni mål, fem målgivende). Han scoret og assisterte i denne kampen på Villa Park forrige sesong. Salah spiller muligens sin siste bortekamp i Premier League.

Med 83 mål og 47 målgivende (130 totalt) er det bare tre spillere som har vært involvert i flere bortemål i ligaens historie: Wayne Rooney (139), Ryan Giggs (137) og Harry Kane (135). Villa har tapt fire av sine siste åtte hjemmekamper i Premier League (vunnet tre, én uavgjort), etter å ha vunnet åtte på rad tidligere. Ollie Watkins har vært involvert i 12 mål på sine siste 13 kamper i alle turneringer (ni mål, tre målgivende).

Watkins har bare flere Premier League-mål mot Brighton (11) og Newcastle (9) enn mot Liverpool (8 – seks mål, to målgivende)





