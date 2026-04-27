Molde slår Vålerenga 5-1 mens influenser-debatt om fødselen til Camilla og Julie Lorentzen eskalerer

Molde vinner stort mot Vålerenga i Eliteserien, mens Camilla og Julie Lorentzen står i sentrum av en kontrovers etter å ha delt fødselen på sosiale medier. Paret har fått kritikk for å tjene penger på innholdet, noe de forsvare seg imot. Samtidig har Ulrikke Brandstorp tatt til orde for at kvinner bør få lov til å dele personlige opplevelser uten å møte hat.

OMFAVNET: Lucas Haren jubler for utlikningen mot Molde . Gleden ble imidlertid kortvarig. Foto: Frederik Ringnes / NTB Utspillet til Gulbrandsen virket å få effekt på lagkameratene, for Molde klinket til fra start i andre omgang.

Etter omtrent fem minutter spill satte Emil Breivik inn 2-1 på lekkert vis. - Han scorer mål på bestilling om dagen, sa Tosterud i det Eliteseriens toppscorer sendte hjemmelaget i føringen. Like etter satte Fredrik Gulbrandsen sitt andre for dagen, før Eirik Hestad la på til 4-1. Kameraene fant umiddelbart Vålerenga-trener Geir Bakke.

Vondt ble til verre for Vålerenga da Sondre Milian Granaas fastsatte resultatet til 5-1 mot slutten av kampen. Laget fra Oslo øst blir værende på 8. plass med syv poeng. Molde strekker seg til ti poeng på 4. plass. TAR TIL MOTMÆLE: Camilla og Julie Lorentzen sier at de har fått kritiske kommentarer etter at de delte åpent fra fødestua.

Foto: Privat Camilla er den som har gått gravid, og både hun og Julie har aktivt delt innhold i sosiale medier før, under og etter fødselen. Spesielt på Snapchat har de delt hyppige oppdateringer, og folk kunne ivrig følge med på Camillas fødsel i sanntid. I ettertid har paret delt at fødselen genererte millioner av visninger. Nå forteller de at de har fått heftig kritikk for å ha delt fødselen.

FRA FØDESTUA: Camilla og Julie Lorentzen delte det meste fra fødselen. Her er et skjermbilde fra et Instagram-innlegg, som har fått 318 000 likerklikk. Foto: Instagram @camillalor Hvis man plusser på hva Camilla tjente, så tjente paret 200 000 kroner på én dag. Lørdag la Julie ut en video på Snapchat hvor hun sier at hun fikk «panikk» av alle medieoppslagene om hva de tjente på fødselen.

SENSASJON: Bolle pop-upen til Mathea Bjørndalen og Oskar Westerlin skapte lange køer og store overskrifter, nå avslører de hvordan det gikk. Video: Karolina Grace/Nora Skavhaug/Rød Løper. Hun sier derfor at hun ønsker å vente noen uker med å dele hva de tjente på dagene hvor Camilla var i faktisk fødsel, i håp om at oppmerksomheten blir mindre. - Jeg blir ukomfortabel når jeg møter andre foreldre i barnehagen fordi de kan ha lest de artiklene.

Så jeg lurte på om det er greit at jeg venter noen uker med å ta pengepraten med dere, fordi da vil ikke folk bry seg så mye. Seinere samme dag fortalte Julie, med Camilla ved sin side, at de har fått flere negative kommentarer på at de har «tjent penger på fødselen».

«JENTENE MINE»: Julie la blant annet ut dette bildet av Camilla som holder sin nydfødte datter etter fødsel. Foto: Snapchat @julieelorentzen Julie stiller spørsmål om det er andre tidspunkt som hadde passet bedre for delingen, eller om det hadde vært greit å dele så lenge de ikke hadde tjent penger på det. Hun spør også om hvorfor det skal være greit at medier og andre skal tjene penger på omtalen, samtidig som de «ikke får lov» til det.

Camilla mener også at dette aldri ville vært en debatt hvis de var to menn som delte noe om helsa si. GRAVID IGJEN: «Mødre»-aktuelle Ulrikke Brandstorp mener det ikke er noe romantisk å lage barn. Video: Sanne Holt/ Rød Løper, «Mødre»/ Viaplay, Instagram/ @ulrikkeofficial, Tiktok/ @ulrikke_brandstorp - Dette er kvinnehat. Hvis dette var en mann som delte om noe medisinsk (....

), så ville ingen ha brydd seg (... ). Kvinner får ikke lov til å ta plass, og hvis de tjener penger på det, så burde de føle på skam. Kan dere vær så snill å skjule kvinnehatet deres litt bedre?

Fordi det stinker. Dagbladet har spurt Camilla Lorentzen om hun ønsker å si noe mer om saken, og om hva hun tenker rundt det å dele og tjene penger på Snapchat. Vi har foreløpig ikke fått svar. Til TV 2 omtalte jordmor Helen Marit Torvik eksponeringen under fødsel som en «pengemaskin», og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset anklaget influenserne for å tjene penger på barnas brutte personvern.

- For oss ble det veldig naturlig å dele om vår opplevelse og erfaringer rundt det å få et prematurt barn og styrtfødsel. Vi visste så å si ingenting om det før vi sto i situasjonen selv, og alt vi hadde hørt på forhånd var bare skumle og triste ting, sa Ulrikke Brandstorp til TV 2.

- Helt ærlig, så synes jeg det er helt fair når man velger å dele noe som er så nært og lite snakket om, som hvordan en fødsel kan se ut, svarte hun i en SMS til avisa. Hun skrev videre at det er en kjempeutfordring å la folk ta del i de emosjonelle prosessene, og at en av grunnene til hvorfor hun gjør det med glede, er nettopp fordi hun får betalt for det.

Til tross for at Julie og Camilla delte åpent og ærlig fra fødselen, har de valgt å ikke dele verken ansikter eller navn på barna sine i sosiale medier. Paret har opparbeidet seg en massiv følgerskare, og spesielt mange er fra utlandet. Den store suksessen skjedde først på TikTok, og i etterkant har Camilla også etablert seg som treningsgründer med appen «Mila»





Molde Vålerenga Eliteserien Camilla Lorentzen Julie Lorentzen Fødsel Influensere Kvinnehat Ulrikke Brandstorp Personvern

