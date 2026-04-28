Mordashovs superyacht passerte Hormuzstredet – reiser spørsmål om sanksjoner

Superyachten «Nord», knyttet til den sanksjonerte russiske milliardæren Alexei Mordashov, har seilt gjennom Hormuzstredet, til tross for strenge restriksjoner og økt overvåking. Hendelsen reiser spørsmål om hvordan yachten fikk tillatelse til å passere og effektiviteten av sanksjonene.

En superyacht med tilknytning til den sanksjonerte russiske milliardæren Alexei Mordashov har nylig seilt gjennom Hormuzstredet , viser data fra skipssporingssystemer, ifølge Reuters. Yachten, kjent som «Nord», er en av de største i verden, og forlot en marina i Dubai fredag for å ankomme Muscat i Oman søndag.

Denne passeringen reiser spørsmål om hvordan fartøyet fikk tillatelse til å navigere gjennom den svært overvåkede og restriktive sjøveien, som er kritisk for global oljeforsyning. Hormuzstredet håndterer normalt rundt en femtedel av verdens oljeeksport, men har opplevd en dramatisk nedgang i trafikken siden Iran innførte strenge restriksjoner i februar.

Antallet skip som passerer gjennom stredet har falt til et gjennomsnitt på bare noen få per dag, hovedsakelig handelsfartøy, en markant nedgang fra de 125-140 daglige passeringene som var vanlig før spenningen i regionen økte. Denne utviklingen understreker den økende geopolitiske kompleksiteten i Midtøsten og de utfordringene som knyttes til å opprettholde frie handelsruter. Russland og Iran har de siste årene intensivert sitt samarbeid på flere områder, inkludert en sikkerhets- og etterretningstraktat som er gyldig frem til 2025.

Denne traktaten signaliserer en strategisk allianse mellom de to landene, og kan ha spilt en rolle i å lette «Nords» passering gjennom Hormuzstredet. Nylig besøkte Irans utenriksminister Abbas Araqchi Russland for samtaler med president Vladimir Putin, samtidig som han engasjerte seg i mekling i Pakistan og Oman. Dette tyder på en koordinert innsats for å styrke regionale forbindelser og fremme felles interesser.

Selv om Mordashov ikke formelt er registrert som eier av «Nord», viser russiske selskapsregistre, ifølge Reuters, at yachten er registrert på et selskap som eies av hans kone. Dette er en vanlig praksis blant velstående russere for å skjule sin formue og unngå sanksjoner. Yachten er estimert til å ha en verdi på rundt 500 millioner dollar, tilsvarende over 4,6 milliarder norske kroner, og representerer en betydelig del av Mordashovs formue.

Mordashov er en sentral figur i russisk næringsliv, som hovedaksjonær og styreleder i Severstal, Russlands største stål- og gruveselskap. Han er en av de mange russiske oligarkene som er blitt sanksjonert av både USA og EU som følge av hans nære bånd til Putin-regimet.

«Nord» er ikke bare en yacht, men et flytende palass. Den 142 meter lange yachten ble levert fra det tyske verftet Lürssen i 2021 og er kjent for sin ekstravagante luksus og avanserte teknologi. Yachten har 20 luksuriøse lugarer, flere svømmebasseng, et helikopterdekk for enkel transport og til og med en egen ubåt for undervannsutforskning. Disse fasilitetene gjør «Nord» til en av de mest imponerende og eksklusive yachter i verden.

Passeringen gjennom Hormuzstredet har vakt oppsikt i internasjonale medier, og reiser spørsmål om effektiviteten av sanksjonene mot russiske oligarker og deres evne til å omgå restriksjonene. Det er også bekymring for at Iran kan bruke denne situasjonen til å utøve politisk press og demonstrere sin kontroll over den strategisk viktige sjøveien. Denne hendelsen understreker behovet for økt overvåking og internasjonalt samarbeid for å håndheve sanksjoner og sikre fri passasje gjennom Hormuzstredet.

Fremtidige hendelser vil sannsynligvis gi ytterligere innsikt i de komplekse dynamikkene mellom Russland, Iran og de vestlige landene, og hvordan de påvirker den globale energiforsyningen og den geopolitiske stabiliteten





