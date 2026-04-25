Morgan Rogers tiltrekker seg oppmerksomhet fra europeiske storklubber

Engelske Morgan Rogers er ettertraktet av flere store klubber i Europa, inkludert PSG, Arsenal, Manchester United og Chelsea. Landslagssjef Thomas Tuchels forsikringer om at klubbtilhørighet ikke vil påvirke landslagsstatus, har åpnet døren for en potensiell overgang.

Engelske landslagsspillere har fått forsikringer om at deres landslagsstatus ikke vil påvirkes av hvilken klubb de spiller for, så lenge det er en klubb av høy europeisk standard.

Dette er spesielt relevant for Morgan Rogers, som er ettertraktet av flere store klubber både i Premier League og i utlandet. Til tross for Aston Villas potensielle Champions League-deltakelse, er det sannsynlig at Rogers vil vurdere tilbud fra andre klubber denne sommeren. Landslagssjef Thomas Tuchel har signalisert at spillere vil bli vurdert uavhengig av klubbtilhørighet, noe som har åpnet døren for Rogers til å utforske muligheter utenfor England.

Paris Saint-Germain har meldt seg på i kampen om Rogers' signatur, i tillegg til Arsenal, Manchester United og Chelsea. Rogers scoret mot PSG i Champions League forrige sesong og ble imponert over atmosfæren på Parc des Princes. PSG vurderer å forsterke angrepet, men har allerede signalisert at spillere som Désiré Doué og Khvitsja Kvaratskhelia ikke er til salgs. Bradley Barcola er også ønsket beholdt, noe som gjør Rogers til et attraktivt alternativ.

Rogers er en allsidig spiller som kan spille både som offensiv midtbanespiller og venstrekant, og en prislapp på minst 80 millioner pund forventes. Aston Villa er innstilt på å la Rogers gå, da et salg vil bidra til å balansere klubbens økonomi. Rogers har et godt forhold til manager Unai Emery og klubbens ledelse, men alle parter er åpne for å diskutere en overgang. Interessen for Rogers strekker seg også til Arsenal, Manchester United og Chelsea.

Arsenal ser etter en venstrekant etter potensielle salg av Gabriel Martinelli og Leandro Trossard, mens Chelsea ønsker seg en kreativ midtbanespiller, spesielt hvis Enzo Fernández skulle bli solgt. Manchester City er også nevnt som en mulig interessent, ettersom Rogers er kjent for deres sportssjef Jason Wilcox. Liverpool vurderer også Rogers, men prioriterer en høyreving som erstatter Mohamed Salah. PSG følger også andre kantspillere, som Leipzig-spilleren, men Rogers er fortsatt en prioritert målsetting.

Rogers har vært en nøkkelspiller for Aston Villa denne sesongen, med 12 mål og ni målgivende pasninger på 48 kamper. Han er fokusert på å avslutte sesongen sterkt og vinne trofeer, men en overgang i sommer er svært sannsynlig





