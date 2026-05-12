Morgenrapport fra Trøndelag: Politiet på overtid og lokale konflikter i Steinkjer

En omfattende oppsummering av nattens hendelser i Trøndelag, inkludert politiaksjoner i Vikhammer og Stjørdal, en viltulykke i Heim, samt politiske og byråkratiske utfordringer i Steinkjer.

Natt til tirsdag opplevde politiet en uvanlig hendelse ved Leistadkrysset i Vikhammer, hvor det for tiden pågår omfattende anleggsarbeid i forbindelse med utbyggingen av ny E6.

Det hele startet da entreprenøren på stedet kontaktet politiet etter å ha observert to utenlandske borgere som beveget seg i området. Bakgrunnen for den raske meldingen var at området har vært utsatt for flere innbrudd i det siste, noe som har gjort de ansatte og ledelsen ved anlegget ekstra påvakt. Da politipatruljen ankom stedet, fant de en bil med to personer som hadde en forklaring som avvek noe fra det man først kunne tro.

De to personene hevdet bestemt at de var på vei nordover fra Trondheim, hvor de jobber, men at de ved et uhell hadde kjørt seg inn i det som beskrives som en labyrint av anleggsveier. Resultatet ble at bilen kjørte seg fast i terrenget. Operasjonsleder Ellen Maria Brende uttalte at politiet ikke hadde grunnlag for å mistenke dem for kriminelle hensikter, og at situasjonen sannsynligvis bare var et resultat av dårlig navigasjon i et komplekst anleggsområde.

Kort tid etter, rundt halv tre på natten, ble politiet kalt ut til sentrum av Stjørdal på grunn av brudd på natteroen. Her var det meldt om høy musikk, flere mennesker som oppholdt seg utendørs i ulovlig støy, og dunking i vegger som forstyrret nabolaget. Politiet kom i dialog med huseier, og beboerne fikk et strengt pålegg om å holde det helt stille frem til klokken åtte tirsdag morgen for å sikre at resten av befolkningen fikk sove i fred.

I tillegg til uroen i Stjørdal og Vikhammer, ble det rapportert om en alvorlig viltulykke i Heim kommune. En motorsyklist kolliderte med en hjort på E39, en vei som ofte er utfordrende når viltet beveger seg mellom skogene. Føreren av motorsykkelen ble fraktet til sykehus for grundige undersøkelser, men det er beroligende å vite at vedkommende var både våken og orientert da transporten fant sted.

Dessverre overlevde ikke hjorten sammenstøtet, og viltnemnda ble umiddelbart varslet for å håndtere situasjonen og dokumentere hendelsen. Når man ser på værutsiktene for tirsdagen, ser det ut til at regionen kan se frem til en svært fin dag. Spesielt på Innherred er det meldt om rikelig med sol og temperaturer som kan klatre helt opp mot 14 grader, noe som gir et forsmak på våren.

Værios tekstvarsel spesifiserer at det vil være frisk bris på sørvestkysten, som senere vil skifte til en variabel bris før vinden dreier mot nordøst utover ettermiddagen. Selv om det kan forekomme enkelte regnbyer i de ytre strøkene tidlig på dagen, vil det for det meste være opphold og solrike perioder for store deler av befolkningen i området. I Steinkjer er det flere lokale saker som skaper debatt og engasjement i lokalsamfunnet.

En av sakene dreier seg om Kolbjørn Skaufel, som har fått avslag på en søknad om å fradele et areal på 615 kvadratmeter fra sin landbrukseiendom. Myndighetene begrunner avslaget med at arealet er definert som dyrkbart, noe som utløser strenge regler for bevaring av matjord. Skaufel er sterkt uenig i denne vurderingen og mener at arealet ikke har den verdien som landbruksmyndighetene hevder.

Saken er nå sendt videre til Statsforvalteren for en endelig avgjørelse, mens lokale diskusjoner raser om hvorvidt dette er mye styr for et relativt lite areal. Samtidig står Elektro Nord i Steinkjer i en svært krevende situasjon. Mellom 10 og 15 unge lærlinger har opplevd å møte stengte dører hos bedriften, som nå må forberede seg på nedbemanning.

Ledelsen i Elektro Nord retter en skarp kritikk mot regjeringen, som de mener svikter fagarbeiderne og legger hindringer i veien for næringslivet gjennom en næringsfiendtlig politikk. En tredje sak fra Steinkjer handler om elevenes psykiske helse og fraværsreglene. Helsesykepleier Grethe Kvam rapporterer at mange elever nå kvier seg for å oppsøke nødvendig helsehjelp fordi de er redde for at dette skal telle som fravær og dermed straffe dem i henhold til gjeldende regelverk.

Frp har reagert på dette og mener at regjeringen trenerer Stortingets vedtak om å endre reglene, noe som i praksis skaper en unødvendig fraværsfrykt blant ungdommen





