Morrow Batteries begjærer oppbud etter finansieringskrise

Batterigiganten Morrow Batteries må begjære oppbud etter at forsøk på å sikre ny kapital mislyktes. Milliardbeløp i investeringer står på spill mens politikerne krever svar om tap av skattepenger.

Styret i Morrow Batteries har fattet en dramatisk beslutning om å begjære oppbud for selskapet, noe som ble offentliggjort i en melding onsdag ettermiddag. Denne beslutningen omfatter ikke bare morselskapet, men også datterselskapene Morrow Technologies og Morrow Industrialization Center.

Ledelsen uttrykker stor beklagelse over at det ikke var mulig å sikre den nødvendige tiden for å fullføre prosessen med å hente inn en ny industriell investor og sikre finansieringen av konsernet. Selv om flere av forhandlingene var kommet langt, var selskapets likviditetssituasjon så presset at man ikke kunne vente lenger. Dette markerer et smertefullt vendepunkt for et prosjekt som hadde som ambisjon å posisjonere Norge som en sentral aktør i det grønne skiftet og den europeiske batteriproduksjonen.

Siden oppstarten i 2020 har Morrow Batteries vært gjenstand for massive investeringer. Totalt har aksjonærene skutt inn rundt 3,3 milliarder kroner i egenkapital. Blant de sentrale investorene finner vi det kommune- og Statkraft-eide kraftkonsernet Å Energi, som alene har bidratt med betydelige summer, samt det statlige klimafondet Nysnø og Bjørn Rune Gjelstens investeringsselskap Noah. Andre tunge aktører som Siemens Financial Services, industrigiganten ABB og det danske selskapet Maj Invest har også vært involvert.

I tillegg har selskapet mottatt omfattende støtte fra det offentlige, inkludert 550 millioner kroner i lån fra Innovasjon Norge og 202 millioner kroner i tilskudd fra europeiske og norske myndigheter. Eiendomsinvestoren Siva har dessuten investert 542 millioner kroner i et spesialisert fabrikkbygg som ble leid ut til Morrow, mens Arendal kommune bidro med tomt og klargjøring av arealer. Denne utviklingen har utløst sterke politiske reaksjoner, særlig fra Fremskrittspartiet.

Frp-leder Sylvi Listhaug krever nå et umiddelbart svar fra regjeringen om hvor store tapene for norske skattebetalere faktisk er. Listhaug har tidligere advart mot investeringene og omtalt prosjektet som et luftslott, og mener at regjeringen handlet mot bedre vitende da det statlige lånet ble innvilget i desember 2024.

Kritikken retter seg også mot verdsettelsen av tomten i Arendal, som ifølge enkelte takstrapporter skal ha vært altfor lav, noe som ytterligere kompliserer bildet av hvordan offentlige midler har blitt forvaltet i denne satsingen. Til tross for det finansielle sammenbruddet, peker Morrow på at det er betydelige verdier i selskapet.

Den første batterifabrikken ble åpnet i Arendal i 2024, og selskapet hadde nylig sikret seg viktige kommersielle avtaler, blant annet en rammeavtale med finske Proventia for levering av battericeller og en kontrakt innen forsvarsindustrien for et tysk selskap. Den økonomiske situasjonen ble imidlertid forverret av en kombinasjon av interne og eksterne faktorer. Selskapet befant seg i en svært kapitalintensiv fase av industrialiseringen samtidig som det globale batterimarkedet ble preget av ekstrem konkurranse, overkapasitet og et kraftig prispress.

Økte kapitalkostnader og et mer tilbakeholdent investeringsmarked gjorde det til slutt umulig å skaffe ny kapital. Veien videre vil nå bli styrt av Agder tingrett, som ventes å oppnevne en bostyrer for de norske selskapene i nær fremtid. Selskapets ledelse har signalisert at de vil samarbeide fullt ut med bostyreren for å sikre eksisterende verdier og se på mulighetene for at deler av virksomheten kan videreføres under nytt eierskap.

Styret opprettholder troen på at den underliggende teknologien har stor verdi på lang sikt. For de rundt 200 ansatte i Morrow Batteries betyr dette en usikker fremtid, men selskapet presiserer at ansatte vil bli ivaretatt gjennom den statlige lønnsgarantiordningen administrert av Nav





