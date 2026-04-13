Morrow Batteries inngår avtale med Proventia: Leverer battericeller til tunge maskiner

Morrow Batteries har startet leveranser av battericeller til det finske teknologiselskapet Proventia . Disse cellene skal integreres i batteripakker for tunge maskiner og industrielle applikasjoner, med fokus på bruk i elektriske transportkjøretøy for tunnelbygging. Avtalen markerer et viktig steg for Morrow, samtidig som selskapet navigerer i en utfordrende økonomisk situasjon. I løpet av første halvår skal Proventia ta cellene i bruk i produksjonsmaskiner hos europeiske kunder.

En av de første kundene er en østerriksk maskinprodusent som utvikler elektriske transportkjøretøy for tunnelbygging. Maskinene er designet for å frakte materialer og utstyr inn og ut av tunneler under anleggsarbeid, noe som krever robuste og effektive batteriløsninger. Proventia utvikler batteripakker for disse maskinene, optimalisert for krevende miljøer hvor plass, vekt og driftstid er begrensende faktorer. Morrow og Proventia signerte i januar en langsiktig leveranseavtale for celler, som varer til 2031. Dette er en del av Morrows strategi for å sikre langsiktige leveranser gjennom industrielle partnere. Leveransene skjer samtidig som Morrow jobber med å hente inn ny kapital og strever mot lønnsomhet. Administrerende direktør Jon Fold von Bülow og kommunikasjonssjef Naja Boone har uttalt seg om viktigheten av disse leveransene i selskapets strategi for å nå ut til sluttkunder og sikre en stabil inntektssstrøm. Proventia valgte Morrow som partner, til tross for at de kunne samarbeidet med større og mer etablerte celleleverandører. Grunnen var muligheten for tett samarbeid om utvikling og optimalisering av batterisystemene. Jari Granath i Proventia fremhever viktigheten av å ha en partner som kan bidra med teknologisk innsikt for å optimalisere bruken av batteriet. Etterspørselen etter batterier produsert i Europa har økt, ifølge Granath, noe som skyldes erfaringer med ustabile leverandørkjeder de siste årene. Flere kunder ønsker derfor batterier produsert i Europa for å redusere risikoen for avbrudd i leveranser. Morrow åpnet sin batterifabrikk i Arendal i 2024, og denne avtalen er et eksempel på hvordan Morrow sikrer seg en plass i den voksende elektrifiseringen av tunge maskiner. Batterisystemene Proventia leverer ligger typisk i området 60 til flere hundre kilowattimer per maskin, noe som understreker behovet for effektive og pålitelige battericeller. Flere europeiske OEM-prosjekter med Morrow-celler er planlagt, med første systemleveranser i løpet av 2026 og opptrapping i perioden 2027 til 2030, noe som viser den langsiktige strategien i samarbeidet mellom de to selskapene





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Morrow Batteries Proventia Battericeller Tunge Maskiner Elektrifisering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morrow starter levering av celler til tunge maskinerFinske Proventia skal bruke cellene i batteripakker til produksjonsmaskiner.

Read more »

Morrow starter levering av celler til tunge maskinerFinske Proventia skal bruke cellene i batteripakker til produksjonsmaskiner.

Read more »

Morrow starter levering av celler til tunge maskinerFinske Proventia skal bruke cellene i batteripakker til produksjonsmaskiner.

Read more »

Morrow starter levering av celler til tunge maskinerFinske Proventia skal bruke cellene i batteripakker til produksjonsmaskiner.

Read more »

Morrow Batteries starter leveranser til Proventia for elektrifisering av tunge maskinerMorrow Batteries har startet leveranser av battericeller til det finske teknologiselskapet Proventia. Cellene skal brukes i produksjonsmaskiner for europeiske kunder, blant annet en østerriksk maskinprodusent. Avtalen er langsiktig og varer til 2031. Leveransene skjer samtidig som Morrow er i en presset økonomisk situasjon.

Read more »

Morrow starter levering av celler til tunge maskinerFinske Proventia skal bruke cellene i batteripakker til produksjonsmaskiner.

Read more »