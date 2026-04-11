Morrow Batteries inngår avtale med Proventia om battericeller for tunge maskiner

Morrow Batteries skal levere battericeller til det finske selskapet Proventia, som skal bruke dem i produksjonsmaskiner for blant annet tunnelbygging. Avtalen er et ledd i Morrows strategi for å sikre langsiktige leveranser, og representerer en viktig milepæl for selskapet i en tid med fokus på elektrifisering av tunge maskiner.

Morrow Batteries har inngått en avtale med det finske teknologiselskapet Proventia om leveranser av battericeller. Disse cellene skal brukes i produksjonsmaskiner, med planlagt bruk hos europeiske kunder allerede i løpet av første halvår. En av de første kundene er en østerriksk maskinprodusent som utvikler elektriske transportkjøretøy for tunnelbygging, maskiner som brukes til å frakte materialer og utstyr inn og ut av tunneler.

Proventia spesialiserer seg på utvikling av batteripakker for tunge maskiner og industrielle applikasjoner, og vil fremover tilby systemer basert på LFP-celler fra Morrow, produsert i Arendal. Avtalen mellom Morrow og Proventia, signert i januar, løper frem til 2031, og er en del av Morrows strategi for å sikre langsiktige leveranser gjennom industrielle partnere. Proventia forventer at leveransene kan vokse til flere hundre batteripakker årlig i 2027 og 2028. Dette skjer samtidig som Morrow navigerer i en krevende økonomisk situasjon, fortsatt langt unna lønnsomhet, og jobber med å skaffe ny kapital.\ Kommunikasjonssjef Naja Boone påpeker at dette ikke er første gang Morrow-celler tas i bruk i ferdige produkter hos sluttkunder. Morrow startet produksjon i desember i fjor og leverer celler til kunder i flere sektorer, inkludert kommersielle kjøretøy, energilagring og forsvarsapplikasjoner. Proventia ser markedet for elektrifisering av tunge maskiner som inne i en ny fase, hvor fokus har flyttet seg fra hype til faktiske applikasjoner som gir verdi, enten gjennom lavere driftskostnader eller økt produktivitet. Jari Granath i Proventia fremhever at batteriløsninger nå er konkurransedyktige spesielt innen bygg- og industrimaskiner. Han anslår at andelen elektriske løsninger i tyngre maskiner globalt kan øke fra rundt 5 prosent i dag til rundt 12 prosent innen 2035. Valget av Morrow som partner skyldes muligheten for tett samarbeid om utvikling og optimalisering av batterisystemene. Batterisystemene Proventia leverer, har typisk en kapasitet på mellom 60 og flere hundre kilowattimer per maskin og er optimalisert for krevende miljøer hvor plass, vekt og driftstid er begrensende faktorer. Granath forklarer at i slike maskiner er det begrenset hvor mye batterikapasitet som kan installeres, og at batteriet må utnyttes best mulig. Proventia valgte Morrow fremfor større og mer etablerte celleleverandører for å få en partner som kan bidra med teknologisk innsikt i hvordan de optimaliserer bruken av batteriet. Han forklarer også at etterspørselen etter europeiskproduserte batterier blant annet skyldes erfaringer med ustabile leverandørkjeder de siste årene.\ Flere europeiske OEM-prosjekter med Morrow-celler er planlagt, med første systemleveranser i løpet av 2026 og opptrapping i perioden 2027 til 2030. Morrow ønsker ikke å oppgi hvor stor andel av produksjonskapasiteten avtalen med Proventia omfatter, eller hvor store volum avtalen innebærer, eller hvor mange maskiner det skal leveres til. Dette partnerskapet representerer en viktig milepæl for Morrow Batteries, og demonstrerer deres evne til å sikre avtaler og levere produkter som er relevante for fremtiden. Gjennom dette samarbeidet forventes det at Morrow ikke bare vil styrke sin posisjon i markedet, men også bidra til en mer bærekraftig utvikling av tungindustrien. Fokuset på LFP-celler, produsert i Arendal, understreker Morrows forpliktelse til å levere innovative og kostnadseffektive løsninger som kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Proventias strategiske valg av Morrow som samarbeidspartner, indikerer en tillit til Morrows teknologi og evne til å møte de spesifikke kravene til tunge maskiner. Dette samarbeidet er en viktig del av elektrifiseringen av flere tungindustri sektorer. Dermed er dette en markant samarbeidsavtale i et marked som er i vekst, og som krever høy kvalitet og pålitelighet





