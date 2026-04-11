Morrow Batteries inngår avtale med Proventia om leveranse av battericeller til produksjonsmaskiner

Det finske teknologiselskapet Proventia vil bruke battericeller fra Morrow Batteries i produksjonsmaskiner for europeiske kunder. Avtalen er en del av Morrows strategi for langsiktige leveranser og understreker den økende trenden med elektrifisering av tunge maskiner.

Morrow Batteries har startet leveranser av battericeller til det finske teknologiselskapet Proventia . Disse cellene skal benyttes i produksjonsmaskiner hos europeiske kunder allerede i løpet av første halvår. En av de første kundene er en østerriksk maskinprodusent som utvikler elektriske transportkjøretøy for tunnelbygging. Maskinene brukes til å frakte materialer og utstyr inn og ut av tunneler under anleggsarbeid.

Proventia utvikler batteripakker for tunge maskiner og industrielle applikasjoner, og skal tilby systemer basert på LFP-celler fra Morrow, produsert i Arendal. Dette markerer et viktig steg i elektrifiseringen av tunge maskiner, et marked som Proventia tror er i en ny fase. De tror at fokus nå er på applikasjoner hvor elektrifisering gir reell verdi, enten gjennom lavere driftskostnader eller økt produktivitet.\Avtalen mellom Morrow og Proventia, signert i januar, er en langsiktig leveranseavtale som varer til 2031. Dette er en sentral del av Morrows strategi for å sikre langsiktige leveranser gjennom industrielle partnere. Proventia forventer at leveransene kan vokse til flere hundre batteripakker årlig i 2027 og 2028. Dette er spesielt viktig for Morrow i en periode med økonomisk press, selv om selskapet startet produksjon i desember i fjor. Morrow leverer allerede celler til kunder i flere sektorer, inkludert kommersielle kjøretøy, energilagring og forsvarsapplikasjoner. Proventia valgte Morrow som partner på grunn av muligheten for tett samarbeid om utvikling og optimalisering av batterisystemene. Det er viktig for Proventia å ha en partner som kan bidra med teknologisk innsikt for å optimalisere bruken av batteriet. Etterspørselen etter batterier produsert i Europa har også økt, delvis på grunn av erfaringer med ustabile leverandørkjeder de siste årene. Flere europeiske OEM-prosjekter med Morrow-celler er planlagt, med systemleveranser fra 2026.\Proventias batterisystemer, som typisk ligger i området 60 til flere hundre kilowattimer per maskin, er optimalisert for krevende miljøer. Dette er spesielt viktig i maskiner hvor plass, vekt og driftstid er begrensende faktorer. Jari Granath fra Proventia påpeker at det er begrenset hvor mye batterikapasitet som kan installeres i slike maskiner, og derfor er det avgjørende å utnytte batteriet best mulig. Markedet for elektrifisering av tunge maskiner er fortsatt i utvikling, men Proventia ser en tydelig trend. De estimerer at andelen elektriske løsninger i tyngre maskiner globalt kan øke fra rundt 5 prosent i dag til rundt 12 prosent innen 2035. Proventia har valgt Morrow fremfor større celleleverandører for å sikre et tettere samarbeid om utvikling og for å redusere risikoen knyttet til leveranser. Morrow ønsker ikke å oppgi hvor stor andel av produksjonskapasiteten avtalen med Proventia omfatter, eller hvor store volum avtalen innebærer, men det er tydelig at dette er en viktig avtale for begge selskapene og et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid





