Morrow Batteries inngår avtale om batterileveranser til finske Proventia

Morrow Batteries skal levere battericeller til Proventia, som skal bruke dem i produksjonsmaskiner. Avtalen er et viktig steg i Morrows strategi og forventes å øke leveransene betydelig.

Morrow Batteries har inngått en avtale med det finske teknologiselskapet Proventia om levering av battericeller. Disse cellene skal brukes i Proventia s produksjonsmaskiner, med planlagt bruk hos europeiske kunder allerede i løpet av første halvår. En av de første kundene er en østerriksk maskinprodusent som spesialiserer seg på elektriske transportkjøretøy for tunnelbygging. Maskinene er designet for å frakte materialer og utstyr inn og ut av tunneler under anleggsarbeid.

Proventia fokuserer på utvikling av batteripakker for tunge maskiner og industrielle applikasjoner, og vil fremover tilby systemer basert på LFP-celler fra Morrow, produsert i Arendal. Avtalen mellom Morrow og Proventia ble signert i januar, og strekker seg over en lang periode, helt frem til 2031. Dette er en viktig del av Morrows strategi for å sikre langsiktige leveranser gjennom industrielle partnere. Proventia forventer at leveransene vil vokse til flere hundre batteripakker årlig i 2027 og 2028. Denne avtalen kommer samtidig som Morrow befinner seg i en presset økonomisk situasjon, hvor selskapet jobber med å hente inn ny kapital. Produksjonen av batterier startet i desember i fjor, og Morrow leverer celler til kunder i flere sektorer, inkludert kommersielle kjøretøy, energilagring og forsvarsapplikasjoner. Kommunikasjonssjef Naja Boone forklarer at noen kunder, som Proventia, integrerer Morrows celler i batteripakker for sine sluttkunder, mens andre bruker dem for å validere sine produkter før de skalerer opp produksjonslinjene. Proventia ser at markedet for elektrifisering av tunge maskiner er inne i en ny fase, hvor fokus er på applikasjoner som faktisk gir verdi gjennom lavere driftskostnader eller økt produktivitet. Selskapet mener at batteriløsninger nå er spesielt konkurransedyktige innen bygg- og industrimaskiner. Ifølge Proventias analyser kan andelen elektriske løsninger i tyngre maskiner globalt øke betydelig innen 2035.\Jari Granath i Proventia fremhever viktigheten av samarbeidet med Morrow, og forklarer at de valgte Morrow fremfor større, mer etablerte celleleverandører på grunn av muligheten for tett samarbeid om utvikling og optimalisering av batterisystemene. Batterisystemene Proventia leverer ligger typisk i området 60 til flere hundre kilowattimer per maskin, og er optimalisert for krevende miljøer hvor plass, vekt og driftstid er begrensende faktorer. Granath påpeker at i slike maskiner er det begrenset hvor mye batterikapasitet som kan installeres, og at batteriet må utnyttes best mulig. Proventia ønsket også en partner som kunne bidra med teknologisk innsikt i hvordan de kunne optimalisere bruken av batteriet. Etterspørselen etter batterier produsert i Europa har økt, delvis på grunn av erfaringer med ustabile leverandørkjeder de siste årene. Flere kunder ønsker derfor batterier produsert i Europa for å redusere risikoen for avbrudd i leveranser. Proventia planlegger flere europeiske OEM-prosjekter med Morrow-celler, med første systemleveranser i løpet av 2026 og en betydelig opptrapping i perioden 2027 til 2030. Morrow ønsker ikke å oppgi den nøyaktige andelen av produksjonskapasiteten avtalen med Proventia omfatter, eller de spesifikke volumene avtalen innebærer, ei heller antall maskiner det skal leveres til. Avtalen viser Morrows satsing på å bli en viktig aktør i batterimarkedet og støtter den grønne omstillingen innenfor industri og transport.\Partnerskapet mellom Morrow og Proventia representerer et viktig skritt i retning av en mer bærekraftig industri og understreker betydningen av strategiske allianser i den globale overgangen til elektrifisering. Morrow, som startet produksjon i Arendal i 2024, bidrar til å styrke den europeiske batteriindustrien og redusere avhengigheten av leverandører utenfor Europa. Avtalen understreker også viktigheten av å velge partnere som kan tilby mer enn bare celler; teknologisk ekspertise og samarbeid om optimalisering er avgjørende for å lykkes i dette markedet. Valget av Morrow som partner reflekterer Proventias visjon om å levere innovative og effektive batteriløsninger for tunge maskiner og industrielle applikasjoner, som igjen bidrar til å redusere karbonavtrykket og fremme en mer bærekraftig fremtid. Fokus på lokale leveranser og utvikling av spesialiserte batteripakker for krevende miljøer viser en tilpasning til markedets behov og en satsing på å tilby konkurransedyktige løsninger. Avtalen er et eksempel på hvordan norsk teknologi og innovasjon kan spille en nøkkelrolle i den globale omstillingen til grønnere energiløsninger, og markerer en positiv utvikling for både Morrow og Proventia. Denne avtalen illustrerer også viktigheten av et langsiktig perspektiv i batteribransjen, hvor partnerskap og strategisk planlegging er avgjørende for å sikre suksess og bidra til en mer bærekraftig fremtid for industrien





