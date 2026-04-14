Morrow Batteries inngår samarbeid med Proventia: Leverer battericeller til elektriske maskiner

Morrow Batteries starter leveranser av battericeller til finske Proventia. Cellene skal brukes i elektriske maskiner for tunge kjøretøy, med leveranser allerede i første halvår. Avtalen, som strekker seg til 2031, er en del av Morrows strategi for å sikre langsiktige leveranser. Til tross for økonomiske utfordringer, fortsetter Morrow å levere til ulike sektorer, inkludert kommersielle kjøretøy og energilagring. Proventia velger Morrow for teknologisk samarbeid og optimalisering av batterisystemer, spesielt for tunge maskiner i krevende miljøer. Flere europeiske OEM-prosjekter er planlagt.

Morrow Batteries har startet utsendelser av battericeller til det finske teknologiselskapet Proventia . Disse cellene skal benyttes i produksjonsmaskiner hos europeiske kunder allerede i løpet av første halvår. En av de første kundene er en østerriksk maskinprodusent som spesialiserer seg på elektriske transportkjøretøy for tunnelbygging. Maskinene er designet for å frakte materialer og utstyr inn og ut av tunneler under anleggsarbeid. Proventia fokuserer på utvikling av batteripakker for tunge maskiner og industrielle applikasjoner. Fremover vil selskapet tilby systemer basert på LFP-celler fra Morrow, som produseres i Arendal. Dette samarbeidet er et resultat av en langsiktig leveranseavtale for battericeller som Morrow og Proventia signerte i januar. Avtalen strekker seg frem til 2031 og er et viktig element i Morrows strategi om å sikre langsiktige leveranser gjennom industrielle partnere.

Samtidig som disse leveransene er i gang, befinner Morrow seg i en økonomisk utfordrende situasjon. Selskapet er fremdeles langt unna lønnsomhet og arbeider aktivt med å skaffe ny kapital for å sikre videre drift og vekst. Kommunikasjonssjef Naja Boone understreker at dette ikke er første gang Morrow leverer celler som integreres i ferdige produkter hos sluttkunder. Morrow startet produksjonen i desember i fjor og leverer celler til kunder i flere sektorer, inkludert kommersielle kjøretøy, energilagring og forsvarsapplikasjoner. Noen kunder, som Proventia, integrerer Morrows celler i batteripakkene de leverer til sine sluttkunder, mens andre bruker cellene til å validere sine produkter før de skalerer opp produksjonslinjene sine. Morrow åpnet sin batterifabrikk i Arendal i 2024.

Jari Granath i Proventia fremhever at elektrifisering er mest verdifull i applikasjoner der det gir lavere driftskostnader eller økt produktivitet. Han peker spesielt på bygg- og industrimaskiner som et område der batteriløsninger nå er konkurransedyktige. Proventias analyser indikerer at andelen elektriske løsninger i tyngre maskiner globalt kan øke fra omtrent 5 prosent i dag til rundt 12 prosent innen 2035.

Valget av Morrow som partner skyldes muligheten for tett samarbeid om utvikling og optimalisering av batterisystemene, ifølge Granath. Batterisystemene Proventia leverer, har typisk en kapasitet på mellom 60 og flere hundre kilowattimer per maskin og er optimalisert for krevende miljøer hvor plass, vekt og driftstid er begrensende faktorer. Granath forklarer at i slike maskiner er det begrenset hvor mye batterikapasitet som kan installeres, og at batteriet derfor må utnyttes på best mulig måte. Proventia valgte Morrow fremfor større og mer etablerte celleleverandører av flere grunner. De ønsket en partner som kunne bidra med teknologisk innsikt i hvordan de kunne optimalisere bruken av batteriet. Etterspørselen etter Morrow-celler skyldes blant annet erfaringer med ustabile leverandørkjeder de siste årene. Flere kunder ønsker derfor batterier produsert i Europa for å redusere risikoen for avbrudd i leveranser. Selskapet opplyser også at flere europeiske OEM-prosjekter med Morrow-celler er planlagt, med første systemleveranser i løpet av 2026 og opptrapping i perioden 2027 til 2030. Morrow ønsker ikke å oppgi hvor stor andel av produksjonskapasiteten avtalen med Proventia omfatter, eller hvor store volum avtalen innebærer. Det er heller ikke oppgitt hvor mange maskiner det skal leveres til.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morrow starter levering av celler til tunge maskinerFinske Proventia skal bruke cellene i batteripakker til produksjonsmaskiner.

Morrow Batteries starter leveranser til Proventia for elektrifisering av tunge maskinerMorrow Batteries har startet leveranser av battericeller til det finske teknologiselskapet Proventia. Cellene skal brukes i produksjonsmaskiner for europeiske kunder, blant annet en østerriksk maskinprodusent. Avtalen er langsiktig og varer til 2031. Leveransene skjer samtidig som Morrow er i en presset økonomisk situasjon.

Morrow starter levering av celler til tunge maskinerFinske Proventia skal bruke cellene i batteripakker til produksjonsmaskiner.

Morrow starter levering av celler til tunge maskinerFinske Proventia skal bruke cellene i batteripakker til produksjonsmaskiner.

Morrow Batteries inngår avtale med Proventia: Leverer battericeller til tunge maskinerMorrow Batteries har startet leveranser av battericeller til det finske teknologiselskapet Proventia. Avtalen sikrer en langsiktig leveranse for Morrow, som er i en presset økonomisk situasjon. Cellene skal brukes i batteripakker for tunge maskiner, spesielt innen elektriske transportkjøretøy for tunnelbygging.

Morrow Batteries starter leveranser til Proventia for elektrifisering av tunge maskinerMorrow Batteries begynner leveranser av battericeller til finske Proventia for bruk i elektriske maskiner for tunnelbygging. Avtalen er langsiktig, men kommer i en periode hvor Morrow er økonomisk presset.

