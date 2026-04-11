Morten Hjulmand på vei mot stor overgang: Manchester-klubber og Juventus i kamp

Den danske Sporting-stjernen Morten Hjulmand er ettertraktet av flere storklubber, spesielt Manchester City, Manchester United og Juventus. Etter å ha imponert i Portugal, er det ventet at en overgang kan skje i løpet av sommeren. Prisen kan ligge mellom 60 og 70 millioner euro.

Morten Hjulmand peker mot en potensiell stor overgang i sommer. Den danske stjernespilleren, som for tiden er kaptein for Sport ing, har allerede satt sitt preg på fotballverdenen, ikke minst ved å bidra til å eliminere Bodø/Glimt fra Champions League. Dette har definitivt plassert ham på radaren til flere storklubber. A Bola, en anerkjent portugisisk avis, spekulerer i at Primeira Liga vil bli fattigere uten Hjulmand, og melder at kampen om å sikre seg hans signatur for alvor har startet.

Sporting, som kjøpte Hjulmand fra Lecce sommeren 2023 for 19,5 millioner euro, har til nå avvist alle henvendelser om en overgang. Men med forventninger om bud som overstiger tre ganger kjøpesummen, begynner klubben å møte utfordringer i å holde på sin kaptein. Jose Mourinho, en manager med stor erfaring og renommé, skal være interessert i Hjulmand. Også Ole Gunnar Solskjær skal ha forsøkt å sikre seg spilleren i fjor sommer. Den danske landslagsspilleren har vist lojalitet til Sporting siden han ankom i 2023. Men ryktene om en mulig overgang til Premier League har sirkulert lenge, spesielt knyttet til Manchester-klubbene. Manchester City skal allerede ha gjennomført uformelle samtaler med Hjulmand om en potensiell overgang til den lyseblå delen av Manchester. Manchester City ser ut til å være nærmest å sikre seg dansken i skrivende stund, men både Manchester United og Juventus skal også følge nøye med i kulissene. Sporting virker å ha gode kort på hånden, og forventes å kunne tjene godt på et salg. Det snakkes om at spilleren er verdt 45 millioner euro, mens andre spekulerer i bud mellom 60 og 70 millioner euro. Morten Hjulmand har spilt 136 kamper for Sporting, og har vært en sentral figur på laget. Hans kontrakt med Lisboa-klubben strekker seg til sommeren 2028, noe som gir Sporting en sterk forhandlingsposisjon. Den portugisiske pressen forventer at samtalene rundt Hjulmands fremtid vil intensiveres i løpet av måneden, noe som indikerer at en avgjørelse kan være nært forestående. Sporting Lisboa har en spennende sesong bak seg, og Hjulmand har vært en viktig brikke i lagets suksess. Spørsmålet er nå hvor lenge han vil fortsette å spille i Portugal, eller om han vil ta steget til en av Europas største ligaer. Konkurransen om spilleren er intens, og det vil bli interessant å følge utviklingen i ukene fremover. Hjulmands ferdigheter og lederegenskaper gjør ham til et attraktivt mål for mange klubber. Med flere storklubber som viser interesse, vil prisen sannsynligvis stige ytterligere, noe som vil gi Sporting en enda bedre forhandlingsposisjon. Det er tydelig at Hjulmand er en ettertraktet spiller, og det gjenstår å se hvor hans neste kapittel i karrieren vil bli skrevet





