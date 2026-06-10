Morten Hjulmand til Atlético Madrid: Enighet om kontrakt, men ikke om overgangssummen

Morten Hjulmand, en av Sporting-klubbens største stjerner, er blitt enige om en kontrakt med La Liga-giganten Atlético Madrid. Men det holder ikke at han er enig, Sporting må garantert fire på prisen. Det er fortsatt ikke blitt enige om overgangssummen for den 26 år gamle landslagsspilleren, som har en utkjøpsklausul på 80 millioner euro.

Vi har ventet en stund på at den danske Morten Hjulmand skal ta neste steg på karrierestigen og gå til en større klubb enn Sport ing.

Den portugisiske klubben er et ypperlig, men dyrt springbrett til større ligaer, spesielt Premier League og La Liga. Utallige storklubber har vært på ballen og kommet med forslag gjennom hele sesongen, men flere har fått bakoversveis av Sporting sitt prisforlangende. AS skriver i dag at Morten Hjulmand er enig om en kontrakt med La Liga-giganten Atlético Madrid, men det holder ikke at han er enig, Sporting må garantert fire på prisen.

Morten Hjulmand har de siste tre sesongene spilt for Sporting i Portugal. De to siste som kaptein. Enig med spilleren, men ikke med klubben. Atlético Madrid er nemlig ennå ikke blitt enige om overgangssummen for den 26 år gamle landslagsspilleren.

Morten Hjulmand har en utkjøpsklausul på 80 millioner euro. Det er imidlertid ikke en sum den spanske storklubben har tenkt å betale for dansken. Tiden vil vise om det er nok til å overbevise Sporting om å la en av klubbens helt store stjerner dra





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