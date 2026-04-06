Morten Thorsby Skadet i Serie A-Kamp

Morten Thorsby måtte forlate banen med skade i Serie A-kampen mellom Cremonese og Bologna. Den norske landslagsspilleren fikk et svært kort innhopp, og bekymringen er stor før VM-troppen skal tas ut.

Morten Thorsby fikk et altfor kort innhopp i Serie A -kampen mellom Cremonese og Bologna søndag ettermiddag. Innbytteren, som kom på banen, opplevde å måtte forlate kampen igjen bare seks minutter senere, tilsynelatende med en skade. Det var en tydelig frustrert Thorsby som forlot gressmatta. Han signaliserte tidlig at noe var galt, og etter å ha jogget av banen, tok han seg til knehasen mens han satt seg ned.

Den norske landslagsspilleren, som er en viktig brikke i landslagssjef Ståle Solbakkens planer, så ut til å være sterkt plaget av smertene. Dette setter en demper på forventningene før VM-troppen skal annonseres. Solbakken, og hele det norske fotballmiljøet, vil utvilsomt krysse fingrene for at skaden ikke er alvorlig, da Thorsby er en sentral spiller i midtbaneleddet. Situasjonen gir grunn til bekymring med tanke på sommerens VM-sluttspill i USA. Klubben Cremonese tapte også kampen, som endte med resultatet 1-2. Det hele så lovende ut for gjestene Bologna tidlig i kampen. Joao Mario og Jonathan Rowe scoret mål tidlig i kampen, og sørget for en 2-0 ledelse. Selv om Federico Bonazzoli reduserte for Cremonese på slutten av kampen, var det ikke nok til å sikre poeng. Kampens siste minutter ble preget av kaos. Youssef Maleh fikk sitt andre gule kort og ble utvist for Cremonese, og Bolognas Lewis Ferguson fikk marsjordre. Eivind Helland og Torbjørn Heggem forble ubrukte reserver for Bologna gjennom hele kampen. Dette var en frustrerende dag for Thorsby og Cremonese, og supportere håper nå på gode nyheter om skadesituasjonen





