Morten Wold (Frp) erkjenner alkoholproblem og trekker seg fra Stortinget

Frp-politiker Morten Wold er stanset av politiet for å kjøre i påvirket tilstand og erkjenner alkoholproblem. Han trekker seg som første visepresident på Stortinget og søker hjelp.

Kortversjonen\Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer\Advokat John Christian Elden bekrefter at han er engasjert for å bistå Frp s Morten Wold etter at politikeren ble stanset av politiet for å kjøre i påvirket tilstand. Elden har bedt om å få saksdokumentene for å sette seg inn i anklagene mot Wold.

Wold, som har representert Buskerud på Stortinget i over tolv år og tidligere var første visepresident i Stortingets presidentskap, trakk seg fra stillingen torsdag. Elden understreker at Wold erkjenner alvoret i situasjonen og har lagt seg flat. Han påpeker at det finnes rom for tilgivelse, men at Wold må jobbe for å gjenvinne tillit.\Morten Wold ble stoppet av politiet på E18 i Asker på påskeaften etter at publikum reagerte på kjøringen. Politiet bekrefter at han hadde høy promille, på et nivå som normalt kan føre til fengselsstraff. Wold erkjente forholdet på stedet. Etter hendelsen har Wold offentlig uttalt at han har et alkoholproblem og trenger hjelp. Han er innstilt på å ta straffen og er sykmeldt mens han mottar profesjonell behandling. Saken etterforskes av politiet, og det forventes at det vil bli tatt ut tiltale. Som en konsekvens av hendelsen har Wold varslet at han trekker seg fra stillingen som første visepresident på Stortinget. Frp-leder Sylvi Listhaug uttrykker forståelse for alvoret, mens stortingspresident Masud Gharahkhani beskriver saken som alvorlig og trist. Wold selv har også kommentert hendelsen i en offentlig uttalelse.\I sin uttalelse til partikollegaer, venner og velgere erkjenner Wold at han over tid har slitt med utfordringer og gjort alvorlige feil. Han forteller at han har et alkoholproblem som han trenger helsehjelp for å håndtere. Han forklarer at alkohol har vært en løsning for ham i vanskelige tider, og at dette har gått ut over familie og venner. Wold uttrykker anger over å ha kjørt bil i påvirket tilstand, noe han erkjenner på påskeaften. Han er glad for at ingen ble skadet og beskriver hendelsen som en vekker. Wold er nå sykmeldt og får profesjonell hjelp på en institusjon. Han har informert partiets parlamentariske ledelse om sin beslutning om å trekke seg som første visepresident i Stortinget. Han understreker at han er en vanlig mann og at hans nærmeste ikke fortjener det de nå opplever. Wold understreker behovet for tid til å komme seg, og oppfordrer andre i lignende situasjoner til å søke hjelp. Han vil ikke være tilgjengelig for nærmere kommentarer den nærmeste tiden, og ber om respekt for sine nærmeste som opplever situasjonen som smertefull





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

