Morten Wold (Frp) trakk seg etter promillekjøring – erkjenner alkoholproblem

Morten Wold, tidligere første visepresident på Stortinget, trakk seg etter å ha blitt tatt for promillekjøring. Han erkjenner å ha et alkoholproblem og søker hjelp.

Kortversjon\Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Advokat John Christian Elden bekrefter at han er engasjert for å bistå Frp -politikeren Morten Wold etter en hendelse der Wold ble stoppet av politiet for å kjøre i påvirket tilstand. Wold, som tidligere var første visepresident i Stortinget , trakk seg fra stillingen etter hendelsen. Elden opplyser at Wold erkjenner alvoret i situasjonen og er villig til å stå til rette for lovbruddet.

Elden antyder at det er mulighet for tilgivelse og at Wold kan bygge opp tilliten på nytt. Wold ble stanset på E18 i Asker på påskeaften etter bekymring fra publikum, og politiet bekreftet at han hadde en promille som tilsier fengselsstraff. Wold erkjente forholdet på stedet og har offentlig uttalt at han har et alkoholproblem og trenger hjelp. Han er nå sykmeldt og får profesjonell behandling. Saken etterforskes av politiet, og det forventes at det vil bli tatt ut tiltale. Som følge av hendelsen trakk Wold seg fra vervet som første visepresident på Stortinget. Frp-leder Sylvi Listhaug har uttrykt forståelse for alvoret i saken, mens stortingspresident Masud Gharahkhani har omtalt hendelsen som alvorlig og trist.\Wolds uttalelse til sine kollegaer og velgere viser en åpenhet rundt hans problemer. Han erkjenner å ha hatt utfordringer over tid og gjort alvorlige feil, og han beklager at han ikke tok tak i problemene tidligere. Han beskriver alkohol som en løsning han har benyttet seg av, og at det har gått utover familie og venner. Han uttrykker anger for å ha kjørt bil i påvirket tilstand og er takknemlig for at ingen ble skadet. Han fremhever viktigheten av å søke hjelp og er nå i behandling. Wold presiserer at han trenger tid til å komme seg, og han ber om forståelse for at han ikke vil være tilgjengelig for kommentarer i nærmeste fremtid. Han ber også om at de som kommenterer saken viser hensyn til hans nærmeste, som opplever situasjonen som smertefull og vanskelig.\Saken har vakt stor oppmerksomhet og understreker de alvorlige konsekvensene av promillekjøring og alkoholproblemer. Den politiske karrieren til Morten Wold er midlertidig satt på pause, mens han fokuserer på å håndtere sine personlige utfordringer. Spørsmålet om fremtiden hans i politikken vil avhenge av hvordan han klarer å takle sitt alkoholproblem og om han klarer å gjenoppbygge tilliten blant velgerne og partikollegaer. Stortingets reaksjon på hendelsen reflekterer alvoret i situasjonen, og det er ventet at politiets etterforskning vil avklare de juridiske konsekvensene av Wolds handlinger. Saken aktualiserer også debatten om alkoholbruk blant politikere og hvordan partiene håndterer slike situasjoner. Frps respons på saken vil være avgjørende for hvordan partiet blir oppfattet, og om de klarer å vise både støtte til Wold samtidig som de understreker alvoret i hendelsen





