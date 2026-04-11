Morten Wold (Frp) trekker seg etter promillekjøring – Advokat Elden bistår

Morten Wold, tidligere første visepresident på Stortinget, trekker seg etter å ha blitt tatt for promillekjøring. Advokat John Christian Elden er engasjert for å bistå Wold. Wold erkjenner alkoholproblem og søker hjelp.

Kort oppsummert: Denne saken er oppsummert med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Advokat John Christian Elden bekrefter at han er bedt om å bistå Morten Wold , og har bedt politiet om saksdokumenter for å få innsikt i hva Wold er anklaget for. Wold, som representerte Buskerud på Stortinget i over tolv år og var første visepresident i Stortinget s presidentskap, trakk seg fra stillingen torsdag.

Elden understreker at Wold erkjenner alvoret i situasjonen og har lagt seg flat. Elden mener samtidig at det er rom for tilgivelse og at Wold kan bygge opp tilliten på nytt, da han har vært en flott tillitsvalgt for folket. Morten Wold (Frp) ble stanset av politiet på E18 i Asker på påskeaften etter å ha blitt meldt inn på grunn av kjøringen. Politiet melder at han hadde høy promille, som normalt fører til fengselsstraff. Wold erkjente forholdet på stedet. Etter hendelsen har Wold offentliggjort at han har et alkoholproblem og trenger hjelp. Han sier han er villig til å ta straffen og er sykmeldt mens han får profesjonell behandling. Saken etterforskes av politiet, og det forventes at tiltale vil bli tatt ut. Som følge av hendelsen har Wold varslet sin avgang som første visepresident på Stortinget. Frp-leder Sylvi Listhaug uttrykker forståelse for alvoret i saken, mens stortingspresident Masud Gharahkhani beskriver saken som alvorlig og trist. I sin uttalelse til partikollegaer, venner og velgere, innrømmer Wold at han har hatt utfordringer over tid og har gjort alvorlige feil. Han forklarer at han har et alkoholproblem som han trenger helsehjelp for å håndtere. Han erkjenner at alkohol har vært hans løsning på problemer, noe som har påvirket familie og venner negativt. Han beklager å ha kjørt bil med høy promille i påsken og erkjenner forholdet. Han er takknemlig for at ingen ble skadet og er nå sykmeldt og mottar profesjonell hjelp. Han er motivert for å komme seg gjennom dette. Wold har orientert partiets parlamentariske ledelse om sin avgang som første visepresident. Han uttrykker at han trenger tid til å komme seg, og oppfordrer til omtanke for sine nærmeste i kommentarfeltene. \Wold forklarer videre i uttalelsen sin at han i bunn og grunn er en ganske vanlig mann, og at hans nærmeste ikke fortjener det de nå opplever. Han trenger tid til å komme seg over vanskelighetene og vil ikke være tilgjengelig for nærmere kommentarer den nærmeste tiden. Han oppfordrer de som ønsker å kommentere saken om å vise hensyn til hans nære relasjoner som opplever dette som svært vanskelig. Han avslutter med å si at han ser styrke i å søke hjelp, og at hans nåværende mål er å finne tilbake til seg selv. Han vil ta en dag av gangen. Wold har vært en profilert politiker i mange år, og hans avgang fra stillingen som første visepresident markerer et betydelig fall. Saken setter fokus på alkoholproblematikk i samfunnet og konsekvensene av å kombinere alkohol og bilkjøring. Reaksjonene fra politiske kolleger og offentligheten viser alvoret i situasjonen og behovet for å ta ansvar for egne handlinger. Advokatens uttalelser indikerer en strategi om åpenhet og erkjennelse av feil, kombinert med håp om tilgivelse og mulighet for å komme videre. Saken kan også føre til diskusjoner om alkoholpolitikk og støtteordninger for personer med rusproblemer. Fremtiden vil vise hvordan Wold håndterer situasjonen og hvilken rolle han vil spille i politikken fremover. Det er også viktig å merke seg hvordan Frp og Stortinget som helhet vil håndtere konsekvensene av denne hendelsen





