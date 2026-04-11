Morten Wold (Frp) trekker seg som visepresident etter promillekjøring og erkjenner alkoholproblem

Frp-politiker Morten Wold trekker seg som første visepresident i Stortinget etter å ha blitt tatt for promillekjøring. Han erkjenner å ha et alkoholproblem og søker hjelp.

Kortversjon\Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister.\– Jeg kan bekrefte at jeg er anmodet om bistand, og at jeg har bedt politiet oversende meg saksdokumentene med hva han er anklaget for, skriver Elden i en tekstmelding til VG. Frp -politikeren har representert Buskerud på Stortinget i over tolv år. Wold er også første visepresident i Stortinget s presidentskap. Torsdag trakk han seg fra stillingen.

Elden opplyser at han erkjenner alvoret i situasjonen.\– Wold har allerede lagt seg flat og vet han skal og må stå til rette for sitt lovbrudd, sier han. Samtidig mener advokaten at det er mulig å komme videre etter hendelsen. – I likhet med alle andre i vårt samfunn, er det imidlertid rom for tilgivelse. Han må bygge opp sin tillit på nytt, men er en flott tillitsvalgt for oss i folket, så det går bra, sier Elden.\Morten Wold (Frp) ble stanset av politiet på E18 i Asker på påskeaften, etter at publikum reagerte på kjøringen. Politiet opplyser at han hadde høy promille – på et nivå som normalt tilsier fengselsstraff. Wold erkjente forholdet på stedet. I etterkant har Wold gått ut offentlig og fortalt at han har et alkoholproblem og trenger hjelp. Han sier han er beredt til å ta straffen, og er nå sykmeldt mens han får profesjonell behandling. Saken etterforskes av politiet, og det er ventet at det vil bli tatt ut tiltale. Som følge av hendelsen har Wold varslet at han trekker seg som første visepresident på Stortinget. Frp-leder Sylvi Listhaug sier han forstår alvoret, mens stortingspresident Masud Gharahkhani omtaler saken som alvorlig og trist.\Les hele uttalelsen\Kjære partikollegaer, venner og velgere:\Jeg har over tid hatt utfordringer og jeg har gjort alvorlige feil. Dessverre har jeg ikke tidlig nok tatt tak i mine utfordringer i hverdagen. Jeg har et alkoholproblem som jeg trenger helsehjelp for å komme meg ut av. Selv om jeg har fått store muligheter som politiker har ikke livet alltid vært like bra som det har sett ut som. Løsningen for meg har altfor ofte blitt alkohol. Det har gått ut over familie og venner. Det er jeg lei meg for. I påvirket tilstand har jeg gjort noe jeg angrer på. I påsken ble jeg tatt av politiet for å ha kjørt bil med høy promille. Jeg erkjente forholdet på stedet og er beredt til å ta min straff. Det er selvsagt ikke greit å være påvirket i trafikken. Jeg er glad for at jeg ikke skadet noen, men det ble en vekker. Jeg er nå sykmeldt mens jeg får profesjonell hjelp. Jeg får hjelp på institusjon og er motivert for å klare dette. Jeg har orientert partiets parlamentariske ledelse om at jeg ønsker å trekke meg som første visepresident i Stortinget. I bunn og grunn er jeg en ganske vanlig mann og mine nærmeste fortjener ikke det de nå opplever. Jeg trenger nå tid til å få hodet over vannet igjen. Det koster å innse. Det koster å søke hjelp. Men det er også en lettelse. Til andre i samme situasjon vil jeg si at det er en styrke den dagen du ber om hjelp for å komme videre. Min jobb nå er å finne tilbake til meg selv. Jeg trenger nå å ta en dag av gangen og vil ikke være tilgjengelig for nærmere redegjørelser den nærmeste tiden. Dersom du har tenkt å kommentere på dette innlegget eller i medienes kommentarfelt håper jeg du husker på at jeg har nærstående som opplever dette som veldig vondt og vanskelig, og kanskje ikke legger ytterligere stein til smertebyrden de allerede opplever





Morten Wold Frp Promillekjøring Alkoholproblem Stortinget Elden Sylvi Listhaug Masud Gharahkhani Alkohol Politikk

