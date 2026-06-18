Moskva-innbyggere ikke varslet før ukrainsk droneangrep mot oljeraffinert

Et massivt ukrainsk droneangrep rammet et oljeraffineri utenfor Moskva natt til torsdag. Innbyggere fikk verken SMS eller sirenevarsel, og ble først oppmerksomme via chattegrupper. Minst 17 skadd og flere bygninger truffet.

Natt til torsdag ble et oljeraffineri utenfor Moskva rammet av et massivt ukrainsk droneangrep. Ifølge lokale innbyggere fikk de verken SMS-varsel eller hørte sirener før angrepet.

En leser forteller til det uavhengige russiske mediet at de først ble oppmerksomme på trusselen gjennom lokale chattegrupper, ikke via offisielle kanaler. Flere innbyggere uttrykker frustrasjon over manglende advarsler, og spør om de har gått glipp av noe eller om systemet rett og slett ikke fungerer. Videoer publisert i sosiale medier viser kraftige eksplosjoner og store branner ved anlegget. Røyken kunne sees på lang avstand.

I tillegg til raffineriet ble en boligblokk, et kjøpesenter og et stort hagesenter truffet. Minst 17 personer ble skadd, ifølge russiske myndigheter. Det russiske forsvaret melder at over 50 droner ble skutt ned, men flere nådde frem til målene. Ifølge det statskontrollerte nyhetsbyrået Interfax ble totalt 555 ukrainske droner skutt ned over Russland natt til torsdag, hvorav 180 var på vei mot Moskva.

Angrepet har skapt frykt blant innbyggerne, og flere melder om såkalt oljeregnet fra himmelen som følge av treffene i raffineriet. Bilder i lokale Telegram-kanaler viser oljesøl på gater og biler. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter at ukrainske styrker også angrep mål i Rostov-regionen og i russisk-okkuperte deler av Ukraina. Han sier angrepene er et fullt berettiget svar på russisk aggresjon.

Ukraina har den siste tiden trappet opp angrepene mot russisk oljeinfrastruktur for å ramme drivstofftilgangen og bringe krigen nærmere russisk territorium. Samtidig stilles det spørsmål ved det russiske beredskapssystemet: Hvorfor ble ikke innbyggerne varslet? Lokale myndigheter i Kotelniki hevder at ansvaret ligger sentralt hos Russlands beredskapsdepartement, ikke på lokalt nivå





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Droneangrep Moskva Oljeraffineri Varslingssystem Ukraina

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