Mot Norge-Irak: Kjetil Rekdal advarer om å fylle supporterfeltene, og Geir Jordet forklarer betydningen av publikum

Kjetil Rekdal, en tidligere landslagsspiller, advarer om å fylle supporterfeltene med norske fans for å gi tilbake til dem som reiser så langt. Geir Jordet, en idrettspsykolog, forklarer at publikum kan ha en positiv innvirkning på lagets prestasjoner. Dagbladet gjennomgikk billettsalget til åpningskampen mot Irak og opplyste at det er fortsatt mange ledige seter. NFF forventer mellom 7000 og 10 000 norske fans i forbindelse med gruppespillet.

VM nærmer seg med stormskritt for det norske herrelandslaget. Natt til 17. juni norsk tid står Irak på motsatt banehalvdel. Mange nordmenn har sikret seg billett til åpningskampen, men fortsatt er tusenvis av seter tilgjengelige.

Det kan være hensiktsmessig at disse plassene fylles opp av norske supportere, antyder Kjetil Rekdal. Den tidligere landslagsspilleren var med i de tre siste mesterskapene Norge deltok i: EM i 2000, VM i 1998 og VM i 1994. Han beskriver følelsen av å tre ut på matta foran tusenvis av norske fans. - Det var kjekt å komme ut til.

Enormt med folk og masse nordmenn på tribunen. Det var helt magisk, sier Rekdal til Dagbladet. Rekdal fikk sju kamper for Norge i VM-sammenheng og scoret i både 1994- og 1998-utgaven av mesterskapet. 57-åringen opplevde et publikum som løftet fram det norske laget. - Det er en motivasjonsfaktor å gi tilbake til dem som reiser så langt.

Landslaget er folkets lag. Det er viktig å ha bakkekontakt og sette pris på dem, forteller den tidligere landslagsspilleren. I EKSTASE: Kjetil Rekdal sendte hele Norge til himmels med vinnermålet mot Brasil i 1998-VM. Foto: Erik Johansen / NTB- Det gir ekstra motivasjon.

Å ha den tryggheten i ryggen er alltid positivt, fortsetter han. Det er en velkjent formulering at supportere kan ha rollen som den 12. spilleren på banen. Det anerkjenner Geir Jordet. Han er idrettspsykolog og professor ved Institutt for idrett og samfunnvitenskap.

- Man gir mer innsats når folk er til stede enn når de ikke er det, sier Jordet til Dagbladet, og peker på at supportere kan påvirke resultater positivt. - Hjemmefordelen har lenge vært en robust faktor som forklarer prestasjon. Den viktigste årsaken har med publikum å gjøre, forklarer professoren og utdyper: - For å oversette til en VM-kontekst er det veldig rimelig å tro at et lag som har flest fans på kamp, vil prestere bedre.

Hos lag som dominerer på tribunen ligger det iallfall en prestasjonsøkning på fem prosent i potten. De kan være gode å ha. - Når noe blir ekstremt viktig, kan det emosjonelle presset øke. Det kan være en belastning og kan påvirke utfallet, underretter idrettspsykologen.

- Disse guttene er vant til å spille for store klubber og håndtere presset det medfører, sier den norske treneren. - I det store og hele vil det nok være positivt med mye rødt, hvitt og blått, understreker han. STÅR I FORVENTNINGENE: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard vet hva som kreves for å spille på toppnivå. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetDagbladet har søndag gjennomgått billettsalget til åpningskampen mot Irak på FIFAs nettsider.

Arrangøren adresserer for et «siste liten-salg» og enGjennom «siste liten-salget» er det bare 254 ledige billetter. Tallene fra videresalget derimot, forteller en annen historie. Der ligger 5297 billetter for salg. Dermed er det totalt 5551 billetter tilgjengelig til kampen.

SISTE MULIGHET: De fargede feltene representerer de siste billettene FIFA har for salg til Norge-Irak på Gillette Stadium i Foxborough. Arenaen tar 64 628 tilskuere. Skjermdump: fifa.com Norges Fotballforbund (NFF) opplyser at de forventer mellom 7000 og 10 000 norske fans i forbindelse med gruppespillet. - Vi skal gjøre det vi kan.

Det handler om å bruke enkle, kraftfulle rop som alle kan slenge seg med på. Så skal vi nok ro litt også, skriver forsanger i Oljeberget, Halvor Viste Berg i en tekstmelding til Dagbladet. NFF ble opprinnelig tildelt åtte prosent av de tilgjengelige billettene til Norges kamper i gruppespillet. Disse er i egne norske supporterfelt.

For kampen mot Irak utgjør dette 3889 billetter. Etter Dagbladets gjennomgang er 3441 av billettene revet vekk. Dermed er det 448 plasser igjen. Med andre ord ser det ut til at norske fans blir å legge merke til i mesterskapet.

VIDERESALG: Mange prøver å selge billettene sine videre. Det er stor variasjon i prisene. Skjermdump: fifa.co





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