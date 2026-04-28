Motvind anklages for å spre desinformasjon om vindkraft – avviser påstandene

En ny rapport fra Wind Europe hevder at den norske gruppen Motvind er Europas nest største spredere av innhold som er kritisk til vindkraft. Motvind avviser påstandene og mener rapporten er farget av at Wind Europe er vindkraftbransjens egen interesseorganisasjon.

Rapporten, basert på en digital kartlegging fra mai 2024 til februar 2026, identifiserte et nettverk på 573 kontoer på seks sosiale medieplattformer som publiserte nesten 43.000 innlegg. Ifølge rapporten kan 68 prosent av disse innleggene klassifiseres som desinformasjon eller misinformasjon om vindkraft. Motvind Norge er den nest mest engasjerende kontoen i dette nettverket, kun overgått av britiske Wide Awake Media. Norge er også landet i Europa hvor vindkraftkritisk innhold spres mest per innbygger.

Rapporten peker på at mye av innholdet fra Norge handler om skjulte interesser og manglende demokrati i vindkraftbransjen (45 prosent), samt miljø- og naturhensyn (37 prosent). Videre hevder rapporten at Motvind deltar i uautoriserte protestaksjoner og har koblinger til prorussiske informasjonsmiljøer, med henvisning til at en rådgiver i Motvind har publisert prorussisk innhold. Motvind avviser disse påstandene på det sterkeste og understreker at de deltar i en legitim politisk debatt.

De krever konkret dokumentasjon for eventuelle feilaktige påstander og avviser enhver tilknytning til prorussiske miljøer. De påpeker også at Wind Europe representerer bransjens interesser og derfor kan ha en skjev vinkling. Samtidig viser annen forskning, fra Positive Money, at vind- og solkraft i gjennomsnitt har redusert strømprisene med 25 prosent mellom 2023 og 2025. Land som Spania har opplevd lave energipriser takket være overgangen fra gasskraft til fornybare energikilder.

Wind Europe advarer om at desinformasjon om vindkraft undergraver tilliten, fører til prosjektkanselleringer og utsettelser, øker kostnadene og kan hindre Europas evne til å ta rasjonelle beslutninger om sin energifremtid. Rapporten understreker viktigheten av å bekjempe desinformasjon, spesielt innen energi- og klimaspørsmål, da vindkraft er en sentral del av strategien for fornybar energi i Europa. Organisasjonen jobber tett med land som Storbritannia og Norge for å øke vindkraftproduksjonen, spesielt i Nordsjøen





