Motvind anklages for å spre desinformasjon om vindkraft – avviser påstandene

En rapport fra Wind Europe hevder at Motvind er Europas nest største spredere av innhold kritisk mot vindkraft. Motvind avviser anklagene og mener rapporten er partisk.

En ny rapport fra Wind Europe hevder at den norske gruppen Motvind er Europas nest største spredere av innhold som er kritisk til vindkraft. Motvind avviser påstandene og mener rapporten er partisk, da Wind Europe representerer vindkraftbransjens interesser.

Rapporten, basert på en digital kartlegging av sosiale medier fra mai 2024 til februar 2026, identifiserte et nettverk på 573 kontoer som publiserte nesten 43 000 innlegg. Ifølge rapporten kan 68 prosent av disse innleggene klassifiseres som desinformasjon eller misinformasjon om vindkraft. Motvind Norge er den nest mest engasjerende kontoen i dette nettverket, etter britiske Wide Awake Media.

Rapporten viser at Norge har den høyeste spredningen av vindkraftkritisk innhold per innbygger i Europa, med 5064 innlegg registrert, mens Sverige og Frankrike hadde henholdsvis 6902 og 5169 innlegg, men med betydelig større befolkninger. Innholdet som spres fra Norge fokuserer primært på påståtte skjulte interesser og manglende demokratisk prosess i vindkraftutbyggingen (45 prosent), samt miljø- og naturhensyn (37 prosent).

Rapporten går også så langt som å beskrive Motvind som en organisasjon som deltar i uautoriserte protestaksjoner og hevder å finne koblinger til prorussiske informasjonsmiljøer. Spesifikt nevnes en rådgiver i Motvind som i 2018 uttrykte støtte til russisk annektering av Norge på Twitter. Motvind avviser disse påstandene på det sterkeste og understreker at de deltar i en legitim politisk debatt. De krever konkret dokumentasjon for påstander om desinformasjon og avviser enhver tilknytning til prorussiske krefter.

De argumenterer for at insinuasjoner basert på løse assosiasjoner ikke er holdbare og krever sterkere bevis. Motvind fremhever også at Wind Europe er en interesseorganisasjon for vindkraftbransjen og derfor ikke er en nøytral kilde. Rapporten kommer samtidig som studier viser at vind- og solkraft har bidratt til å redusere strømprisene i Europa.

Positive Money rapporterer en gjennomsnittlig prisreduksjon på 25 prosent mellom 2023 og 2025, og land som Spania har opplevd noen av de laveste energiprisene takket være overgangen fra gass til fornybar energi. Wind Europe advarer om at desinformasjon om vindkraft truer Europas evne til å ta rasjonelle beslutninger om sin energifremtid, undergraver tilliten til fornybar energi og kan føre til kanselleringer av prosjekter og økte kostnader for forbrukere og bedrifter.

Talsperson i EU-kommisjonen, Anna-Kaisa Itkonen, bekrefter at det er en tendens til mye desinformasjon, spesielt innen energi- og klimaspørsmål, og at de jobber tett med partnere som Norge for å øke vindkraftproduksjonen i Nordsjøen. Rapporten understreker viktigheten av å bekjempe desinformasjon for å sikre en vellykket overgang til en bærekraftig energifremtid





Vindkraft Desinformasjon Motvind Wind Europe Fornybar Energi Energipolitikk

