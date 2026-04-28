Motvind: Europas nest største spreder av vindkraftkritisk innhold

En ny rapport fra Wind Europe viser at den norske gruppen Motvind er Europas nest største spreder av kritisk innhold mot vindkraft. Organisasjonen avviser påstandene og mener at de driver en legitim politisk debatt. Rapporten understreker at desinformasjon om vindkraft er et alvorlig problem for Europas energifremtid.

Rapporten, som er basert på en digital kartlegging gjennomført av teknologibedriften CASM Technology, viser at et nettverk på 573 kontoer på sosiale medieplattformer har lagt ut nesten 43.000 innlegg, hvorav 68 prosent kan klassifiseres som des- og misinformasjon om vindkraft. Motvind Norge er den nest mest engasjerende kontoen, med åtte prosent av alle reaksjonene på de studerte innleggene. Bare den britiske gruppen Wide Awake Media engasjerer mer med vindkritisk innhold.

Norge står ut som det landet i Europa der innhold kritisk til vindkraft spres mest per innbygger, med 5064 innlegg registrert, bak Sverige og Frankrike. Til tross for sammenlignbare antall innlegg, har Norge en betydelig mindre befolkning enn disse landene, som også produserer vesentlig mer vindkraft enn Norge. Blant de norske innleggene er det 45 prosent som handler om skjulte interesser og antidemokratiske påvirkninger i vindkraftbransjen og politikken, mens 37 prosent fokuserer på miljø- og naturhensyn.

Motvind blir også beskrevet i rapporten som en organisasjon som deltar i uautoriserte protestaksjoner og har koblinger til prorussiske informasjonsmiljøer. En rådgiver i Motvind skal ha lagt ut prorussisk innhold, noe som blir nevnt i rapporten. Motvind avviser imidlertid disse påstandene og understreker at de ikke har noen koblinger til prorussiske miljøer. De tar tydelig avstand fra Russlands angrepskrig mot Ukraina og autoritære påvirkningsoperasjoner.

Styreleder i Motvind Norge, John Fiskvik, mener at rapporten mangler dokumentasjon for sine påstander og at det ikke er holdbart å tillegge en organisasjon ansvar gjennom løse assosiasjoner. Han understreker at Motvind deltar i en legitim politisk debatt om natur, energipolitikk, lokaldemokrati, kostnader og konsekvenser av vindkraftutbygging. Rapporten fra Wind Europe understreker at desinformasjon og misledende informasjon er et alvorlig problem for konkurransekraften og sikkerheten, og at det undergraver tilliten til vindkraftprosjekter.

Dette kan føre til kanselleringer og utsettelser av prosjekter, økte kostnader for forbrukere og bedrifter, og risikerer å paralysere Europas evne til å fatte rasjonelle beslutninger om sin energifremtid. Talsperson i EU-kommisjonen, Anna-Kaisa Itkonen, sier at det er mye desinformasjon, særlig for hva gjelder energi- og klimaspørsmål, og at vindkraft er en av hjørnesteinene i EU sin strategi for fornybar energi. EU jobber tett med partnere som Storbritannia og Norge for å øke produksjonen av vindkraft, blant annet i Nordsjøen.

Til tross for at Motvind avviser påstandene, viser rapporten at organisasjonen har en betydelig påvirkning på den offentlige debatten om vindkraft i Norge og Europa. Dette reiser spørsmål om hvordan desinformasjon kan bekjempes og hvordan en balansert debatt om energipolitikk kan oppnås





