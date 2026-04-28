Motvind Norge: Europas nest største spredere av vindkraftkritisk innhold

En ny rapport fra Wind Europe viser at den norske gruppen Motvind er Europas nest største spredere av kritisk innhold mot vindkraft. Organisasjonen avviser påstandene og mener at de driver en legitim politisk debatt om natur, energipolitikk og lokaldemokrati. Rapporten bygger på en digital kartlegging av sosiale medieplattformer og viser at Motvind Norge er den nest mest engasjerende kontoen med vindkritisk innhold. Norge er det landet i Europa der innhold kritisk til vindkraft spres mest per innbygger.

Rapporten, som er basert på en digital kartlegging utført i samarbeid med teknologibedriften CASM Technology, viser at et nettverk på 573 kontoer på sosiale medieplattformer har lagt ut nesten 43.000 innlegg, hvorav 68 prosent kan klassifiseres som des- og misinformasjon om vindkraft. Motvind Norge er den nest mest engasjerende kontoen, med åtte prosent av alle reaksjonene på innleggene. Bare den britiske gruppen Wide Awake Media engasjerer mer med vindkritisk innhold.

Norge er det landet i Europa der innhold kritisk til vindkraft spres mest per innbygger, med 5064 innlegg registrert, bak Sverige og Frankrike. Til tross for sammenlignbare antall innlegg, har Sverige og Frankrike betydelig større befolkninger og produserer også mer vindkraft enn Norge. Blant de norske innleggene handler 45 prosent om skjulte interesser og antidemokratiske interesser i vindkraftbransjen og politikken, mens 37 prosent dreier seg om miljø- og naturhensyn.

Motvind blir også beskrevet i rapporten som en organisasjon som deltar i uautoriserte protestaksjoner og har koblinger til prorussiske informasjonsmiljøer. En rådgiver i Motvind har tidligere lagt ut prorussisk innhold, noe som blir nevnt i rapporten. Motvind avviser disse påstandene og sier at de ikke har noen koblinger til prorussiske miljøer. De mener også at det ikke er holdbart å tillegge en organisasjon ansvar gjennom løse assosiasjoner.

Styreleder i Motvind Norge, John Fiskvik, sier at organisasjonen tar tydelig avstand fra Russlands angrepskrig mot Ukraina og autoritære påvirkningsoperasjoner. Han mener at påstandene om desinformasjon må dokumenteres presist. Wind Europe, som er vindkraftbransjens egen europeiske interesseorganisasjon, mener at desinformasjon og misledende informasjon er et problem for konkurransekraften og sikkerheten. Det undergraver tillit, fører til kanselleringer av prosjekter og øker kostnader for forbrukere og bedrifter.

Mer grunnleggende risikerer det å paralysere Europas evne til å fatte rasjonelle beslutninger om sin energifremtid. Talsperson i kommisjonen, Anna-Kaisa Itkonen, sier at det er mye desinformasjon, særlig for hva gjelder energi- og klimaspørsmål. Vindkraft er en av hjørnesteinene i vår strategi for fornybar energi, og vi jobber tett med partnere som Storbritannia og Norge for å øke produksjonen av vindkraft, blant annet i Nordsjøen. Dessverre er det en tendens til at det er mye desinformasjon, sier hun.

En rapport fra organisasjonen Positive Money viser at vind- og solkraft i snitt har redusert strømprisene med 25 prosent mellom 2023 og 2025. I de seneste månedene har land som Spania opplevd noen av Europas laveste energipriser, mye takket være en overgang fra gasskraft til sol- og vindkraft





