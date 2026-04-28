Mourinho bekrefter: Real Madrid er førstevalget

José Mourinho har gjort det klart at en retur til Real Madrid er hans høyeste prioritet, til tross for interesse fra Newcastle United. Han ønsker å lede den spanske klubben gjennom en fornyelsesprosess.

José Mourinho , den anerkjente fotballtreneren som for tiden leder Benfica, har tydeliggjort sine ambisjoner for fremtiden. Med både Newcastle United og Real Madrid på jakt etter ny ledelse, har Mourinho signalisert at en retur til den spanske hovedstaden er hans klare preferanse.

Denne avsløringen kommer midt i intens interesse fra den engelske Premier League-klubben Newcastle, som er ivrige etter å styrke sin posisjon i toppen av ligaen. Mourinho, 63 år gammel, har en imponerende karriere bak seg, preget av suksess i en rekke prestisjefylte klubber. Hans merittliste inkluderer ledelse av Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma og Fenerbahce, samt den nåværende engasjementet i Benfica.

Han har vunnet Champions League to ganger, med Porto i 2004 og Inter i 2010, og har sikret seg seriegull i Portugal, England, Italia og Spania. Mourinho er kjent for sin taktiske briljans, sin evne til å manipulere psykologiske aspekter av spillet, og sine ofte kontroversielle uttalelser på pressekonferanser, hvor han har gitt seg selv kallenavnet «The Special One».

Hans tidligere periode i Real Madrid, fra 2010 til 2013, var preget av suksess i La Liga, hvor han ledet laget til seier i 2011/12-sesongen med rekordhøye 100 poeng og 121 scorede mål. Imidlertid klarte han ikke å gjenta suksessen i Champions League, og forlot klubben etter interne konflikter med flere nøkkelspillere. Til tross for en imponerende og ubeseiret sesong i den portugisiske ligaen, ser Benfica ut til å miste gullet til sin erkerival, Porto.

Denne utviklingen har naturlig nok ført til økt spekulasjon rundt Mourinhos fremtid. Kilder nær situasjonen bekrefter at klubber som følger med på Mourinhos situasjon, inkludert Newcastles saudisk-støttede eiere, PIF, er blitt informert om hans klare preferanse for en retur til Real Madrid, dersom muligheten skulle by seg. Real Madrid vurderer for tiden sine alternativer, spesielt med tanke på usikkerheten rundt Álvaro Arbeloas fremtid. Et trenerbytte virker stadig mer sannsynlig, og Mourinho har posisjonert seg som en sterk kandidat.

Real Madrid har tidligere vist vilje til å gjenansette tidligere trenere, som Zinédine Zidane (2019) og Carlo Ancelotti (2021). Zidane er fortsatt en populær kandidat, men han er i ferd med å ta over som Frankrikes landslagssjef etter Didier Deschamps, noe som kan gjøre ham utilgjengelig for Real Madrid denne sommeren. Florentino Pérez, presidenten i Real Madrid, ser nå Mourinho som en stadig mer attraktiv kandidat for å lede klubben inn i en ny æra.

Pérez planlegger en omfattende fornyelse av troppen, med spillere som Manchester Citys Rodri og Liverpool-midtbanespiller Alexis Mac Allister på ønskelisten, samt en forventet retur for det lovende argentinske talentet Nico Paz. Pérez mener at en erfaren og autoritativ trener er nødvendig for å håndtere denne overgangsfasen, og Mourinho passer godt inn i den beskrivelsen. Imidlertid er det ikke enighet innad i klubbens ledelse om at Mourinho er det riktige valget.

Alternative kandidater, som Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino, har også sterk støtte. Mourinho, med hjelp av sin innflytelsesrike agent Jorge Mendes, jobber aktivt for å sikre seg rollen og har gjort det krystallklart for potensielle beilere at Real Madrid fortsatt er hans høyeste prioritet. Newcastle er en av klubbene som har blitt informert om Mourinhos holdning. Den engelske klubben fortsetter å vurdere ulike treneralternativer, samtidig som usikkerheten rundt Eddie Howes langsiktige fremtid vedvarer.

Situasjonen er kompleks, og det er mange faktorer som vil spille inn i den endelige avgjørelsen. Men én ting er sikkert: José Mourinho er fast bestemt på å returnere til Real Madrid, og han gjør alt i sin makt for å realisere den drømmen. Hans erfaring, taktiske kunnskap og evne til å skape vinnerkultur gjør ham til en attraktiv kandidat for en klubb som ønsker å dominere både nasjonalt og internasjonalt.

Spørsmålet er om Florentino Pérez og resten av Real Madrids ledelse vil gi ham sjansen til å skrive et nytt kapittel i klubbens historie





