Mudryk risikerer lang utestengelse etter dopingfunn – Shakhtar Donetsk frykter milliontap

Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk står overfor en potensiell langvarig utestengelse etter å ha testet positivt for meldonium. Saken har store økonomiske konsekvenser for både Chelsea og hans tidligere klubb, Shakhtar Donetsk.

Chelsea -stjernen Mykhailo Mudryk står overfor en potensiell langvarig utestengelse fra all fotball etter å ha testet positivt for det forbudte stoffet meldonium. Saken har utviklet seg over tid, og nå er Idrettsdomstolen satt til å ta den endelige avgjørelsen etter at Mudryk har anket den innledende dommen.

Den ukrainske spilleren har ikke spilt siden november 2024, og suspensjonen har skapt store økonomiske konsekvenser for både Chelsea og hans tidligere klubb, Shakhtar Donetsk. Mudryk ble suspendert av det engelske fotballforbundet (FA) i desember 2024 etter en urinprøve tatt før en landskampsoppdrag. Meldonium er kjent for å forbedre kardiovaskulær ytelse, øke oksygenopptaket og redusere restitusjonstiden. Chelsea betalte 61 millioner pund for Mudryk i januar 2023, med potensielle bonuser på opptil 27 millioner pund.

Shakhtar Donetsk risikerer å miste 30 millioner euro i bonuser dersom Mudryk ikke spiller for Chelsea igjen, eller klubben ikke oppnår visse resultater. Shakhtars direktør, Sergei Palkin, uttrykker håp om en rask og positiv løsning, men erkjenner den betydelige økonomiske belastningen en permanent utestengelse vil medføre. Mudryk benekter å ha tatt stoffet med vilje og er representert av Morgan Sports Law, firmaet som også håndterte Paul Pogbas dopingsak.

Pogba fikk sin utestengelse redusert etter anke, og Mudryk håper på et lignende utfall. Han beskrev den første suspensjonen som et sjokk og understreket sin uskyld. Dersom den nåværende utestengelsen opprettholdes, kan Mudryk tidligst returnere til fotballen i desember 2028. Det er foreløpig ikke satt noen dato for en høring, men partene utveksler skriftlige innlegg.

Saken har skapt stor oppmerksomhet og reist spørsmål om dopingkontroll og konsekvensene for både spillere og klubber





