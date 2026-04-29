Mudryk utestengt i fire år etter positiv dopingtest

Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk har blitt utestengt i fire år av Englands Fotballforbund (FA) etter en positiv dopingtest for meldonium. Saken har blitt anket til CAS.

Englands Fotballforbund (FA) har fattet en avgjørelse om å utestenge den ukrainske fotballspilleren Mykhailo Mudryk i en betydelig periode, melder flere anerkjente medier som The Athletic, BBC og Sky Sport s onsdag.

Utestengelsen kommer etter en langvarig prosess og knyttes til en positiv dopingtest som ble tatt under en landslagssamling med Ukraina i november for nesten to år siden. Stoffet det er snakk om er meldonium, et stoff som er forbudt av Verdens Antidopingbyrå (WADA). Verken FA, Chelsea, eller Mudryks juridiske representanter har foreløpig gitt noen offisiell kommentar til saken. Imidlertid har BBC fått bekreftet fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS) at de har mottatt en anke fra Mudryk i februar.

CAS opplyser at partene nå utveksler dokumentasjon, men at det foreløpig ikke er satt noen dato for en eventuell høring. Denne utviklingen markerer et dramatisk vendepunkt i Mudryks karriere, som har vært preget av forventninger og store investeringer fra Chelsea. Ifølge rapporter fra The Athletic, ble Mudryk testet positivt for meldonium under en landslagssamling med Ukraina i november 2022. Etter den positive testen har Mudryk ikke spilt en eneste fotballkamp, og spekulasjonene rundt en potensiell straff har vært omfattende.

Nå ser det ut til at FA har konkludert med en utestengelse på hele fire år. Denne straffen vil i praksis sette en stopper for Mudryks karriere i en kritisk periode, og det er usikkert om han vil være i stand til å komme tilbake på samme nivå etter utløpet av utestengelsen. Mudryk selv har uttrykt sjokk og vantro over anklagene.

I en uttalelse kort tid etter at saken ble kjent, skrev han at han aldri med vilje har inntatt et ulovlig stoff eller brutt noen regler. Han understreket at han jobber tett med klubben for å finne ut hvordan dette kunne ha skjedd, og antydet at det kan være snakk om en uheldig situasjon eller en feil. Denne forklaringen har imidlertid ikke overbevist FA, som har valgt å ilegge ham den strenge straffen.

Saken har skapt stor oppsikt i fotballverdenen, og mange har uttrykt sympati med Mudryk, samtidig som de understreker viktigheten av å bekjempe doping. Mykhailo Mudryk ble hentet til Chelsea i januar 2023 for en sum som rapporteres å være rundt én milliard norske kroner. Han signerte en langtidskontrakt som opprinnelig strakte seg til 2030. Chelsea viste stor tro på Mudryks potensial og investerte betydelige midler i å sikre seg hans tjenester.

I 2024 forlenget klubben kontrakten hans ytterligere, og den nye avtalen løper nå til sommeren 2031. Denne forlengelsen vitner om Chelseas fortsatte tillit til Mudryk, til tross for at han ikke har fått utnyttet sitt fulle potensial på banen. Utestengelsen på fire år vil få store økonomiske konsekvenser for Chelsea, da de har investert et enormt beløp i spilleren. Det er også usikkert hvordan denne saken vil påvirke klubbens fremtidige transferstrategi.

Mudryks situasjon er et eksempel på hvor alvorlige konsekvenser doping kan ha for en fotballspillers karriere og for klubben han representerer. Saken understreker også viktigheten av strenge dopingkontroller og åpenhet i fotballen. Det vil nå bli spennende å følge utviklingen i saken videre, og om Mudryk vil forsøke å anke avgjørelsen til CAS





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

