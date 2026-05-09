Musgraves og Karpe legger opp, og Ackman tar over Universal Music Group

Musgraves og Karpe har avsluttet sitt samarbeid og legger opp. I forbindelse med dette har de gitt ut det sju-delte farvelverket "Overtime/Overkill", og de har også annonsert at de gir seg – om to år. Hedgefond-forvalteren Bill Ackman har innvilget et uforpliktende bud for å kjøpe verdens største plateselskap: Universal Music Group (UMG). Ackman er en profilert risikotaker kjent for gigantsmeller og kjempegevinster, og han mener at UMG har forbedringspotensial. Ackman eier allerede en andel på 4,5 prosent i UMG, og hvis avtalen går gjennom, akter han å fusjonere selskapet med ett av sine skallselskap, for å sikre rask notering på New York-børsen.

Det var akkurat et slikt veloverveid sidesteg som artister med langsiktige ambisjoner koster på seg. Med sitt nye, sjette album er Musgraves tilbake der hun det siste tiåret har holdt til: i førstedivisjon til amerikansk country og amerikansk mainstreampop.

Karpe legger opp. Om to år. Og i anledning annonseringen av at de gir seg – om to år – har de gitt ut det sju-delte farvelverket "Overtime/Overkill". Det vil si: De har foreløpig gitt ut fire av de sju delene av "Overtime/Overkill": volum 1, 2, 3 og 7.

Volum 4, 5 og 6 slippes underveis i avskjedsturneen deres, som begynner til høsten – etter at de har laget tivoli (eller hva planen er) på Ekebergsletta med "Karpe World" i juli. Personlig, og jeg tipper Chirag er enig, skulle jeg gjerne hørt et siste skikkelig album fra duoen.

Fordi albumformatet er overlegent og fordi det er på overtid at Raggen (41) og Magdi (41) mekker sin "Thriller" eller "Rumours", en plate stappa med bangers, smarte og fengende låter med en drivende god beat, førti minutters spilletid og potensial for allemannseie





