Musikkorps i fare for å forsvinne mens cruiseskip kjemper mot dødelig virus

Norske musikkorps står i fare for å forsvinne på grunn av rekrutteringsproblemer, mens et cruiseskip kjemper mot et dødelig virusutbrudd. Les om utfordringene både lokalt og globalt.

I flere norske bygder står musikkorpsene i fare for å forsvinne på grunn av rekrutteringsproblemer. - Vi har dessverre opplevd dette i hvert fall en gang tidligere.

Usikker på hva årsaken var da, men det ser dessverre ikke så lyst ut for vår kommune de neste årene, da det er vanskelig å rekruttere nye korpsmedlemmer, sier en lokal representant. Jeg vet ingenting om andre steder, men jeg kan anta at dette er et kjent problem på andre små steder og i bygder med få innbyggere. Imingen, en lokal innbygger, mener situasjonen bør være et varsko.

- Jeg tenker at vi kanskje må få kommunen, kulturskolen og politikerne på banen, og sette fokus på å få barn og unge interessert i å spille korpsinstrumenter igjen. Vi må forsøke å bekjempe fordommene mange har mot det å være i et korpsmiljø. Fra Norges Musikkorps Forbund kommer det et tydelig råd til bygder som allerede har mistet korpset sitt.

- Det viktigste er å sikre gode lærekrefter og gode rammer for de frivillige som skal drive korpset, tilgang på dyktige instruktører er helt avgjørende, sier generalsekretær Hanssen. - De aller fleste korps i Norge er i vekst, og utviklingen nasjonalt er veldig positiv. Vi håper selvfølgelig at Nore og Uvdal etter hvert får på plass et nytt korps igjen. I mellomtiden har et annet alvorlig problem oppstått på det pestrammede cruiseskipet MV Hondius.

Skipet har vært ankret opp utenfor kysten av Kapp Verde etter at flere passasjerer er smittet med det dødelige hantaviruset. Tidligere assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarer om at situasjonen kan bli katastrofal dersom de smittede ikke får tilstrekkelig helsehjelp. - Betydelig høyere dødelighet, sier Nakstad. - Dødeligheten er noen steder angitt til å være opp mot 50 prosent blant registrerte tilfeller, men er lavere om man får intensivbehandling på sykehus.

Nakstad understreker at sykdommen er alvorlig i seg selv, men at situasjonen rundt skipet gjør det ekstra problematisk da de som eventuelt trenger helsehjelp, ikke får det. Den spanske kringkasteren TVE meldte onsdag at cruiseskipet hadde fått tillatelse til å legge til kai på Tenerife. Kort tid seinere avviste derimot presidenten for Kanariøyene, Fernando Clavijo, at det var aktuelt.

- Antakelig har passasjerene vært isolert på lugarene sine lenge nå, og det er en stor belastning å ikke vite hvor de kan komme på land, skriver Nakstad. - De risikerer veldig lite. Det er ikke spesielt krevende å ta imot dette skipet, man må rett og slett isolere de som er syke på sykehus og ta en blodprøve av de øvrige passasjerene for å utelukke sykdom. Det krever god planlegging, men er fullt gjennomførbart, skriver han





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Musikkorps Rekruttering Hantavirus Cruiseskip Helse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Met-gallaen 2026: Norske kjendiser feirer mote som kunst i OsloOpplev den glamorøse Met-gallaen 2026 i Oslo der norske kjendiser samles for å hylle mote som kunst. Se alle de fantastiske antrekkene!

Read more »

Dette sier Solbakken om de norske stjernene:Landslagssjefen med oppdatering på Alexander Sørloth og Martin Ødegaards skadesituasjoner.

Read more »

Sverige halverer momsen på mat – hva betyr det for norske forbrukere?Fra 1. april reduserte Sverige momsen på mat fra 12 til 6 prosent, noe som førte til lavere priser på dagligvarer. Samtidig har den norske kronen styrket seg, noe som kan gi ekstra besparelser for norske grensehandlere. Forbrukerøkonom Magne Gundersen gir råd om hvordan man kan spare mest mulig på svenskehandel.

Read more »

Vinn en halv million kroner for å se VM i Times Square – og andre norske sportsnyheterEn person kan vinne nesten en halv million kroner for å se alle VM-kampene i en boks i Times Square. I tillegg til denne unike jobben, inkluderer nyheten også oppdateringer om norske fotballspillere som Mats Zuccarello og Martin Ødegaard, sjakkspiller Magnus Carlsen og ishockeyspillere som Andreas Lilleberg.

Read more »

Flere norske læresteder kan være berørt av hackerangrepLæringsplattformen Canvas, som brukes av over 7000 læresteder over hele verden, er hacket for andre gang på åtte måneder.

Read more »

Canvas hacket for andre gang på åtte måneder – norske institusjoner kan være berørtLæringsplattformen Canvas er igjen utsatt for et cyberangrep, og norske utdanningsinstitusjoner kan være blant de berørte. Instructure bekrefter at sensitive brukerdata er stjålet, men det er ennå usikkert om norske skoler og universiteter er rammet. Dette er andre gang på kort tid at Canvas blir hacket, og understreker behovet for bedre digital sikkerhet.

Read more »