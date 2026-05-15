Musikkorpset ved skolen prøver å finne eieren før 17. mai, da en bag med bunadssølv ble funnet i en bag som ble gitt bort til et godt formål. Korpsets styreleder forteller at de tror de har funnet eieren, og oppfordrer den som leverte inn baggen til å kontakte dem.

Musikkorpset ved skolen prøver å finne eieren før 17. mai . Flere har kontaktet korpset, og de tror nå de har funnet den rette eieren. Det som først så ut som en helt vanlig bag med dingsebomser noen ønsket å gi bort til et godt formål, viste seg å skjule noe langt mer verdifullt.

Nå håper korpset å finne eieren før 17. mai, forteller korpsets styreleder Inger Johanne Kjelsen til Dagbladet. - Vi fikk inn baggen da vi skulle ha loppemarked i april, og etterlyste eieren allerede da. Ingen meldte seg, så nå prøver vi igjen, sier hun. Nå, bare dager før nasjonaldagen, avslører korpset at innholdet var bunadssølv verdt store summer.

Noen leverte inn denne bagen full av lopper til oss, men vi tror _ikke_ det var meningen å gi bort bunadssølvet til loppemarkedet! Vi har tatt vare på det, så hvis du som leverte inn denne bagen nå stresser og ikke finner bunadssølvet til 17. mai, så vit at vi har tatt vare på det for deg! Send oss en melding og beskriv bunadssølvet hvis dette gjelder deg.

Nå tror Kjelsen at de har funnet den riktige eieren av baggen, som har kunnet beskrive innholdet i den. - Vi har vært i kontakt med en del personer, og tror at vi har funnet den riktige eieren nå, sier hun til Dagbladet.





