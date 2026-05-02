Myndighetenes råd i 1952: Beskytt deg mot atombombe med avis!

Etter andre verdenskrig ble nordmenn rådet til å dekke seg til med en avis eller frakk ved et atomangrep. Denne veiledningen fra 1950-tallet viser frykten for atomkrig og sivilforsvarsberedskapen i Norge.

I skyggen av den kalde krigen og frykten for atomkrig, utarbeidet norske myndigheter på 1950-tallet og tidlig 1960-tall en rekke veiledninger til befolkningen om hvordan man skulle opptre i tilfelle et atomangrep.

Disse veiledningene, som ble distribuert i form av pamfletter og trykksaker, fremstår i dag som kuriøse og kanskje til og med komiske, men de vitner om en reell og dyptgripende frykt som preget tiden. Rådene var overraskende enkle: skulle en atombombe eksplodere i nærheten, skulle man umiddelbart kaste seg ned på magen, helst under et bord eller annen solid gjenstand, og dekke hodet med en avis eller en frakk. Løstsittende klær ble også anbefalt.

Hensikten var å beskytte seg mot den umiddelbare varmebølgen og de flygende gjenstandene som ville følge en eksplosjon. Det er lett å tenke seg at slike råd ville virke utilstrekkelige i møte med en atomvåpens ødeleggende kraft, men de representerte den kunnskapen og de forberedelsene man hadde tilgjengelig på den tiden. Myndighetene var klar over at fullstendig beskyttelse mot et atomangrep var umulig, men de mente at selv enkle tiltak kunne øke sjansene for å overleve.

Bakgrunnen for disse forberedelsene var den økende spenningen mellom stormaktene USA og Sovjetunionen. Den kalde krigen hadde skapt en atmosfære av konstant frykt for en global konflikt, og trusselen om atomkrig hang tungt over verden. Norge, som en del av Vesten og NATO, ble ansett som et potensielt mål for et sovjetisk angrep. Derfor var det avgjørende at befolkningen var forberedt på det verst tenkelige.

Pamfletten «Sivilt vern i krig», utgitt i 1960 av daværende sivilforsvarssjef Reidar Holtermann, understreket alvoret i situasjonen. Holtermann skrev at man dessverre ikke kunne avskrive muligheten for nye, væpnede konflikter, og at en krig kunne innebære spørsmålet om nasjonens fortsatte eksistens. Dette understreket behovet for å informere og forberede befolkningen på alle eventualiteter.

Veiledningene handlet ikke bare om hva man skulle gjøre under et atomangrep, men også om hvordan man skulle forholde seg til fall-out, hvordan man skulle bygge improviserte ly, og hvordan man skulle organisere hjelpearbeid etter en katastrofe. Målet var å skape en sivilforsvarsberedskap som kunne bidra til å redde liv og opprettholde samfunnsfunksjonene i en krisesituasjon. Det er viktig å huske at disse rådene ble gitt i en tid da kunnskapen om atomvåpens virkninger var begrenset.

Man forsto ikke fullt ut omfanget av de langsiktige konsekvensene av radioaktivt nedfall, og man hadde ikke tilgang til den avanserte teknologien som i dag brukes til å overvåke og varsle om atomtrusler. Likevel representerer disse pamflettene et viktig stykke norsk historie. De gir et innblikk i hvordan man tenkte og handlet i en tid preget av frykt og usikkerhet, og de minner oss om viktigheten av å være forberedt på det uventede.

Selv om trusselen om atomkrig har endret seg over tid, er behovet for sivilforsvarsberedskap fortsatt relevant. I dagens verden står vi overfor nye typer trusler, som terrorisme og cyberangrep, og det er viktig at samfunnet har mekanismer på plass for å håndtere disse utfordringene. Arven fra den kalde krigen og sivilforsvarsberedskapen kan fortsatt være nyttig i arbeidet med å beskytte befolkningen og opprettholde samfunnssikkerheten.

Det er også en påminnelse om at selv de mest usannsynlige scenarioer må vurderes og forberedes på, for å minimere skadevirkningene dersom det uforutsette skulle skje





