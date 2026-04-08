Myrseth refser Høyre-topp for å svartmale turismen: – Tromsø er ikke et helvete

Næringsminister Cecilie Myrseth kritiserer Høyres Erlend Svardal Bøe for å bidra til polarisering i debatten om turismen i Tromsø, og reagerer på hans bruk av sterke ord.

Lytt til saken. I påsken publiserte VG en artikkel om Høyre s Erlend Svardal Bøe , som har gjennomgått en bemerkelsesverdig endring. Fra å være en fremtredende forsvarer av turismen i nord, har han nå inntatt en kritisk holdning og etterlyser turistskatt og strengere reguleringer. Bøes nye posisjon indikerer at turismen, for å kunne fortsette sin vekst, er avhengig av slike tiltak.

Dette markerer en uvanlig vending fra en ledende Høyre-politiker, noe som naturligvis har vakt oppsikt og kommentarer. Forventningen var kanskje at næringsminister Cecilie Myrseth, ansvarlig for turismen i landet, ville ta imot denne endringen med glede. Imidlertid er ikke Myrseth like begeistret. Hun uttrykker at Bøes nyfrelste tilværelse virker påfallende, og beskriver hans påske-uttalelser om turisme som noe av det mest overraskende hun har lest. Myrseth mener at Bøe svartmaler turistnæringen og bidrar til en polarisering av et allerede sensitivt tema som skaper friksjon lokalt i Tromsø. Hun understreker at Tromsø ikke er et helvete, selv om hun erkjenner utfordringene ved Tromsø lufthavn. Myrseth er bekymret for at Bøes uttalelser kan skade reiselivsnæringen, som allerede står overfor betydelige utfordringer. Hun ønsker å finne løsninger sammen med næringen, snarere enn bare å diskutere problemene. \Myrseth reflekterer over Høyres vekslende holdning i spørsmålet om turistskatt. Hun påpeker at partiet tidligere har vinglet i saken, og minner om at Høyre stemte imot turistskatt da saken sist var oppe i Stortinget. Myrseth er skeptisk til Bøes nye retorikk og ønsker å se konkrete handlinger før hun lar seg begeistre. Hun tolker Bøes uttalelser som en mulig støtte til besøksbidrag, og forventer at Høyre vil bidra til at innføringen av slike bidrag ikke forsinkes unødig. VG har forelagt Myrseths uttalelser for Erlend Svardal Bøe, som avviser å ha ment det hun påstår, og karakteriserer det som dårlig spinn. Bøe erkjenner utfordringene turismen medfører for lokalsamfunnet, men presiserer at hans kritikk primært gjelder Tromsø lufthavn, som han beskriver som et helvete på grunn av overbelastning. Han understreker at kritikken ikke er rettet mot de ansatte, men mot flyplassens utilstrekkelige kapasitet. Bøe avviser at Høyre har vinglet i spørsmålet om turistskatt, og minner om at partiet tidligere hadde en annen løsning enn Arbeiderpartiet, eksempelvis å inkludere overnattinger på campingplasser i skatteordningen. Bøe retter også kritikk mot Myrseth og Arbeiderpartiet, og peker på at de har hatt ansvaret for Tromsø i tolv år uten å ta tak i problemene, og oppfordrer henne til å komme i gang med arbeidet. Debatten illustrerer kompleksiteten og spenningene knyttet til turisme i nord, og de ulike politiske tilnærmingene til hvordan man skal håndtere utfordringene og sikre en bærekraftig utvikling.\Denne utvekslingen mellom politikerne illustrerer de ulike perspektivene og spenningene som er knyttet til turismen i nord. Myrseth, fra regjeringspartiet, ønsker å tone ned de negative sidene ved turismen og understreker behovet for å samarbeide med næringen. Hun er bekymret for at Bøes uttalelser kan skape unødvendig polarisering og skade reiselivsnæringen. Bøe, fra opposisjonen, ønsker på sin side å fremheve utfordringene og etterlyser strengere reguleringer og økonomiske bidrag fra turismen. Han mener at dagens situasjon krever handling og at myndighetene må ta mer ansvar. Denne konflikten reflekterer også de bredere utfordringene som turismen står overfor, som for eksempel overbelastning av infrastruktur, press på lokale ressurser og bekymringer for miljøpåvirkninger. Debatten viser at det ikke finnes enkle løsninger, og at ulike interesser og politiske synspunkter må balanseres for å finne en bærekraftig vei framover. Spørsmålet om turistskatt, reguleringer og hvordan man best ivaretar lokalsamfunnets interesser vil trolig fortsette å være sentrale temaer i debatten om turismen i nord





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Turisme Høyre Cecilie Myrseth Erlend Svardal Bøe Turistskatt

United States Latest News, United States Headlines

Statsråd steiler: – Tromsø er ikke helvete på jordNæringsminister Cecilie Myrseth (Ap) mener Høyre svartmaler om turismen. – Kom deg på jobb, svarer Høyre.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »