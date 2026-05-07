Mysteriet rundt Ecoteq: Fra oljedrømmer til mistanker om hvitvasking for Foxtrot-nettverket

En dyptgående gjennomgang av hvordan et lite norsk oljeselskap ble blåst opp i verdi og de påståtte koblingene til svensk organisert kriminalitet og hvitvasking.

Det lille norske oljeselskapet Ecoteq har havnet i sentrum for en dramatisk sak som involverer enorme summer, påstander om hvitvasking og koblinger til et av Sveriges mest fryktede kriminelle nettverk.

Selskapet, som i 2022 knapt hadde noen omsetning, opplevde en helt eksepsjonell verdiøkning etter en generalforsamling i mars 2023. På kort tid ble det utstedt aksjer for hele 2,64 milliarder kroner. Denne plutselige rikdommen ble rettferdiggjort med oppkjøpet av et amerikansk selskap som angivelig satt på verdifulle oljerettigheter i staten Utah. Forretningsmannen Per Morten Hansen, som var aksjonær i selskapet, slo imidlertid alarm.

Han hevdet at verdiøkningen var en ren bløff og at selskapets verdi var kraftig blåst opp uten rot i virkeligheten. Hansen gikk til Oslo tingrett i desember 2023 for å stanse denne prosessen, og hans mistanker ble senere understøttet av undersøkelser i magasinet Kapital.

Det har nå kommet frem kilder som frykter at Ecoteq i realiteten ble brukt som et redskap for hvitvasking av penger, da et nesten verdiløst selskap som plutselig får entalsmilliarder i verdi er et ideelt verktøy for å skjule ulovlige midler. Sporene i saken leder tilbake til en vårdag i 2020 i Stockholm, hvor svensk politi gjennomførte en aksjon på et rom ved luksushotellet Elite Hotel Plaza.

Rommet var leid av en norskættet mann i 20-årene som ifølge vitner virket ruset og mottok hyppige besøk av ulike gjester. Ved en ransaking fant politiet store mengder narkotika, inkludert 1,5 kilo kokain og 10 000 ecstasy-tabletter, i tillegg til over en million svenske kroner i kontanter. Mannen ble senere dømt for grov narkokriminalitet. Gjennom gjennomsyn av telefonen hans oppdaget etterforskerne at han ikke handlet alene, men fungerte som narkokurer for Rawa Majid, lederen for det beryktede Foxtrot-nettverket.

Kontakten strakte seg også til Majids foreldre. Det svenske politiet rettet deretter oppmerksomheten mot to selskaper hvor denne mannen var daglig leder, selskaper som ble knyttet til omfattende momsbedrageri som har vært gjenstand for flere rettssaker i Sverige. Koblingen til det norske oljeselskapet blir enda tydeligere når man ser på familietilknytningene. Den narkotikadømte mannens bestefar er en straffedømt forretningsmann som nå er nær 80 år og bosatt i Sverige.

Bestefaren er selv dømt for skattekriminalitet i et selskap som er knyttet til de samme momsbedrageriene i Sverige. Det er nå en sterk mistanke om at penger fra disse svenske bedrageriene skal ha blitt vasket gjennom Ecoteq. Per Morten Hansen har uttrykt at dette er svært alvorlig og at det er klare spor til kriminelle miljøer.

Han mener at saken har en stor samfunnsmessig betydning fordi tilliten til finansielle transaksjoner, revisorer og advokater vil forsvinne dersom slike operasjoner får passere umerket. Hansen har derfor etterlyst at Økokrim går inn i saken, da de er det eneste organet med tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å avdekke det fulle omfanget av denne komplekse saken. Parallelt med dette har det rast en juridisk kamp om det økonomiske tapet.

Per Morten Hansen mener at revisorene i saken har utvist grov uaktsomhet, noe som har ført til at han personlig har tapt over 83 millioner kroner på sin investering i Ecoteq. Han har saksøkt revisorene Weiby og Trond Harry Bjerge, samt forsikringsselskapet Gjensidige. Revisorene har på sin side bestridt kravene og argumentert i retten for at det var umulig å oppdage feilene til tross for at de hadde utvist tilstrekkelig aktsomhet i sitt arbeid.

Advokaten for Valion AS, tidligere KWC, har understreket i kommunikasjon med media at deres klient ikke har hatt noen kjennskap til eller kommunikasjon med medlemmer av Foxtrot-nettverket. Saken står dermed som et skrekkeksempel på hvordan finansielle strukturer kan misbrukes i skjæringspunktet mellom næringsliv og organisert kriminalitet





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ecoteq Foxtrot-Nettverket Hvitvasking Rawa Majid Per Morten Hansen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Expressen: Foxtrot-topp tiltalt i SverigePoya Shafie (29) ble pågrepet i fjor høst.

Read more »

Nitrogenforureining frå fiskeoppdrett tilsvarar avfall frå 17 millionar menneskeNy rapport viser at nitrogen frå norsk fiskeoppdrett forureinar kysten i stor grad, tilsvarende avfall frå mange menneske. Regjeringa planlegg grunnrenteskatt for havbruk, og FNs klimapanel slår fast at klimaendringane er her.

Read more »

Variert hendelsesbilde i Bergen: Fra glatte veier til voldtektssiktelse og kaldt værEn oversikt over flere hendelser i Bergen og Vestland, inkludert værforhold, kriminalitet, transportproblemer og en pågående voldtektssak.

Read more »

Ronny Deila tar pause fra Maccabi Tel Aviv etter etterforskningRonny Deila tar en pause fra jobben som trener i Maccabi Tel Aviv etter å ha blitt etterforsket for seksuell trakassering. Kenneth Dokken, som fulgte Deila til Israel, avslutter også sin kontrakt. Deila avbrøt sin karriere i klubben etter ni seire, en uavgjort og to tap.

Read more »

Thorbjørn Jagland utskrevet fra sykehusNorges tidligere statsminister ble i februar siktet for grov korrupsjon og seinere i samme måned innlagt på sykehus.

Read more »

Fra gründer til milliardærStein Erik Hagen bygget et milliardimperium. Slik ble han en av Norges rikeste menn.

Read more »