Mystisk forsinkelse av russisk lasteskip

Det russiske lasteskipet Ursa Major sank under svært mystiske omstendigheter i Middelhavet i desember 2024. En omfattende etterforskning publisert av CNN tyder nå på at skipet kan ha fraktet to atomreaktorer ment for nordkoreanske ubåter – og at skipet kan ha blitt utsatt for en målrettet sabotasjeaksjon fra vestlig side.

Seilasen fant sted kun to måneder etter at Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, sendte tusenvis av soldater for å bistå Russland i krigen mot Ukraina. Ifølge CNNs kilder mistenkes det at aksjonen ble gjennomført for å hindre at Russland sendte en sensitiv oppgradering av atomteknologi til sin nye allierte. Sannheten kom for en dag da skipets russiske kaptein, Igor Anisimov, ble avhørt av spansk politi etter å ha blitt reddet i land.

Under sterkt press innrømmet kapteinen at 'mannlokkene' i realiteten var komponenter til to atomreaktorer tilsvarende de som brukes i militære ubåter. Kapteinen forklarte at han trodde skipet ville bli omdirigert til den nordkoreanske havnebyen Rason for å levere reaktorene. Eksplosjoner i Middelhavet: Ble Ursa Major torpedert? Omstendighetene rundt selve forliset fremstår som dramatiske.

Skipet sendte ut nødmelding etter tre kraftige eksplosjoner som krevde to menneskeliv. I en uttalelse fra skipseieren Oboronlogistics fire dager etter forliset, ble det oppgitt at det var et 50 ganger 50 centimeter stort hull i skroget, der det skadde metallet var bøyd innover. Den spanske etterforskningen spekulerer ifølge CNN i om skaden ble forårsaket av en såkalt 'Barracuda'-torpedo – en høyteknologisk torpedo som beveger seg i ekstrem fart og kan trenge gjennom skrog ved ren kinetisk kraft.

CNN understreker at det kun er USA, et fåtall Nato-allierte, Russland og Iran som har denne typen avanserte høyhastighetstorpedoer. Nyhetskanalen peker på at hendelsen fant sted i de siste ukene av Joe Bidens presidentperiode, og antyder at det kan dreie seg om en sjelden og høydramatisk militær intervensjon fra USA eller et annet Nato-land for å hindre at Russland oppgraderte atomteknologien til Kim Jong-un og Nord-Korea.

Andre eksperter CNN har snakket med, mener imidlertid at en magnetisk mine er en mer sannsynlig forklaring. For at en slik sprengladning skal gjøre denne typen skade, må den ifølge Mike Plunkett, maritim sjefanalytiker i etterretningsselskapet Janes, ha blitt plassert fysisk direkte mot skipets skrog av 'noen eller noe'. Russiske spionskip utløste nye eksplosjoner på vrakstedet.

Da spansk sjøredningstjeneste ankom havaristen, ble de møtt av det russiske militære eskorteskipet 'Ivan Gren', som beordret de spanske fartøyene til å holde seg unna. Kort tid etter sank 'Ursa Major' til bunns på 2500 meters dyp. En uke senere dukket det beryktede russiske spionskipet 'Yantar' opp over vrakstedet. Skipet ble liggende i fem dager, og det ble registrert fire kraftige undervannseksplosjoner.

Etterforskere mistenker at russerne sprengte sitt eget vrak i biter for å ødelegge gjenværende bevis på havbunnen. Amerikanske militærmyndigheter har vist stor interesse for saken, og har to ganger sendt spesialfly av typen WC-135R – populært kalt 'atomsniffere' – på tokt over området der skipet sank. Hverken amerikanske eller spanske myndigheter har ønsket å kommentere detaljene rundt hendelsen overfor CNN. Hverken det russiske militæret eller skipets statstilknyttede rederi, Oboronlogistics, har ønsket å besvare CNNs offisielle henvendelser om det mystiske forliset





