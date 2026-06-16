Russlands sentralbanksjef Elvira Nabiullina har vært borte fra offentligheten i over to uker. Fraværet har gitt anledning til spøkelser og spekulasjoner om årsaker. Nå vil hun igjen vise seg på fredag ved sentralbankens pressekonferanse.

Det er over to uker siden Russland s sentralbanksjef Elvira Nabiullina sist viste seg offentlig. Manglende tilstedeværelse ved viktige arrangementer har2597 Eksperter spekulerer i motiver, men nå varsles det at hun vil deltage på fredag.

Det internasjonale økonomiske forumet i St. Petersburg (SPIEF) avholdes årlig og samler Russlands elite. President Vladimir Putin har deltatt hvert år siden 2006. I år var Nabiullina imidlertid fraværende. Først ble det sagt at hun var i begravelsen til en rådgiver, Alexsej Mozhin, som døde på forumets åpningsdag.

Det viste seg likevel at begravelsen fant sted tre dager etter at forumet var over. Deretter ble en forkjølelse oppgitt som grunn til fraværet. Hun var heller ikke til stede ved Naufor-konferansen om det russiske aksjemarkedet den 9. juni, heller ikke på et møte med Putin om økonomiske spørsmål den 10. juni. I 2022, etter Putins invasjon av Ukraina, var Nabiullina en av få motstemmer i regjeringen og truet med å trekke seg som sentralbanksjef.

Siden da har hun hatt et stadig mer krevende ansvar med å holde den vaklende russiske økonomien flytende og redusere den høye inflasjonen. I 2024 høyeste styringsrenten til 21 prosent for å bremse prisveksten. Etter SPIEF holdt Putin et møte med regjeringen uten Nabiullina. Der erklærte han at den økonomiske situasjonen var under kontroll, inflasjonen var på vei ned, og at det gav rom for et rentekutt.

Han sa inflasjonen var litt over 5 prosent og at man kunne forvente en rentenedsing. Den neste rentebeslutningen fra sentralbanken kommer på fredag, hvor Nabiullina etter planen skal holde en pressekonferanse





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elvira Nabiullina Russland Sentralbank SPIEF Inflation Rentesats

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disse er med i «Norges dummeste»Den populære konkurransen er snart tilbake på TV 2. Nå er det endelig klart hvilke 12 kjendiser som deltar.

Read more »

Slår alarm: Russlands prioriterte bombemål i NorgeSyklister på treningstur ble truffet av bil.

Read more »

Trump sier avtalen med Iran allerede er signert og at Hormuzstredet åpnes helt på fredagTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Russisk diplomat anklaget for å ha bestilt brannangrep i StorbritanniaEn 23-årig russisk diplomat, sønn av en russisk tjenestemann, er blitt identifisert som bakmannen bak brannangrepene i Storbritannia. Politiet mener at han hadde tilbudt en ukrainer 3000 pund i kryptovaluta for å fremme Russlands geopolitiske interesser.

Read more »

Paris Hilton tilbake på omstridt skole: – I dag er den dagenMandag møtte Paris Hilton (45) opp utenfor Provo Canyon School i Utah, der hun hevder hun ble mishandlet som tenåring.

Read more »

SpaceX skyter opp i førhandelenElon Musks romfart-aksje SpaceX har steget kraftig siden det ble åpnet for handel fredag, med en oppgang på 19 prosent mandag.

Read more »