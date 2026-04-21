Myteknusing om nettleie: Subsidierer husholdninger industrien?

Debattinnlegg fra Lnett om hvordan nettleie beregnes, og hvorfor påstander om subsidiering av industrikunder ikke stemmer i henhold til gjeldende forskrifter.

Det har den siste tiden versert påstander om at vanlige husholdningskunder hos nettselskapet Lnett indirekte subsidierer den nettleien som store industrikunder betaler. Dette er en fremstilling som ikke samsvarer med virkeligheten.

Nettleien i Norge er underlagt et strengt statlig regulert regime med ulike tariffer for ulike kundegrupper, basert på objektive kriterier som hvilket nivå i nettet kunden er tilknyttet, samt det faktiske forbruksmønsteret og volumet kunden har. Det er viktig å forstå at det norske strømnettet er lagdelt, og kostnadsfordelingen reflekterer bruken av disse lagene. Nasjonal forskrift legger rammene for hvordan nettleien skal utformes for ulike kundegrupper.

Alle kunder med et årlig strømforbruk under 100 000 kWh er underlagt den samme tariffmodellen, uavhengig av om kunden er en privat husholdning eller en næringsvirksomhet. For kunder med et forbruk som overstiger denne terskelen, benyttes en annen modell. De aller største industrikundene er ofte tilknyttet regionalnettet direkte og benytter dermed ikke distribusjonsnettet, som er den delen av nettet som fører strømmen helt hjem til boliger og mindre næringsbygg.

Fordi disse store kundene ikke belaster distribusjonsnettet, betaler de heller ikke kostnader knyttet til drift og vedlikehold av dette spesifikke nettnivået. Det har vært vist til spesifikke tariff-eksempler i debatten, men slike eksempler representerer ofte unntak snarere enn hovedregelen. De fleste kunder tilknyttet regionalnettet faller inn under tariff B eller C, som innebærer en betydelig høyere nettleie enn det som ofte blir fremstilt i forenklede regnestykker.

En husholdningskunde benytter seg av både regionalnettet og distribusjonsnettet, og dekker derfor en proporsjonal andel av totalkostnadene for begge ledd. Denne systematikken er nasjonal og lik for alle næringskunder tilknyttet tilsvarende nettnivå over hele landet.

Hvert år fastsetter myndighetene en inntektsramme for hvert nettselskap. Denne rammen definerer hvor mye selskapet kan kreve inn fra kundene for å dekke kostnader knyttet til drift, nødvendig vedlikehold og framtidige oppgraderinger av strømnettet. I tillegg til egne kostnader, må Lnett viderefakturere en andel av Statnetts kostnader for det nasjonale transmisjonsnettet.

I Statnetts tariffstruktur finnes det rabattordninger rettet mot de aller største industrikundene, men det er avgjørende å understreke at denne rabatten utelukkende gjelder transmisjonsnettet, ikke kostnadene forbundet med regionalt eller lokalt nett. Lnett utfører kontinuerlig grundige analyser for å sikre at kostnadsfordelingen mellom ulike kundegrupper er rettferdig og står i samsvar med den faktiske belastningen hver enkelt gruppe påfører nettet.

Våre analyser bekrefter at tariffene for husholdninger og ordinær næringsvirksomhet reflekterer deres andel av de faktiske kostnadene med å opprettholde et trygt og stabilt strømnett i vår region. Vi jobber for åpenhet rundt disse mekanismene slik at alle kunder forstår hvorfor nettleien er slik den er.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hvorfor velger Arbeiderpartiet å motarbeide Kielland-ofrene?Les Anders Helliksens debattinnlegg.

Read more »

Fjernvarmens fremtid krever dokumentasjon og rettferdige rammevilkårDebattinnlegg om behovet for strengere kontroll, åpenhet og likebehandling av fjernvarme kontra andre energiløsninger før eventuelle systemgevinster kan belønnes.

Read more »

Dugnadens mange fasetter og kommunens neiEt debattinnlegg som utforsker ulike dugnadstyper og reaksjonen fra Bergen kommune som nektet foreldre å delta i maling av gjerder ved Haukeland skole på grunn av forsikringsansvar.

Read more »

Fjernvarme: Tre spørsmål må besvares før økt betalingDebattinnlegg om systemgevinster for fjernvarmeselskaper. Forfatterne argumenterer for at gevinstene må dokumenteres og at det må være klarhet rundt hvem som skaper dem og hvem som skal ha nytte av dem. De påpeker også behovet for mer forutsigbare rammevilkår og bedre måling av effektivitet.

Read more »

Krav om dokumentasjon og rettferdig regulering i fjernvarmesektorenDebattinnlegg som kritiserer ønsket om økt betaling for fjernvarme uten dokumenterte systemgevinster. Forfatterne etterlyser likebehandling mellom ulike energiløsninger.

Read more »

Kritisk blikk på fjernvarme og fremtidige systemgevinsterDebattinnlegg om behovet for dokumentasjon, effektivitetsmåling og likebehandling før fjernvarmesektoren kan tilskrives økte systemgevinster.

Read more »