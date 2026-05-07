Anthropic har avdekket en ekstremt kraftig KI-modell som kan finne og utnytte kritiske sårbarheter i programvare autonomt, noe som tvinger frem et nytt syn på digital sikkerhet.

KI-utviklingen beveger seg nå i et tempo som utfordrer vår evne til å sikre kritiske systemer. Selskapet Anthropic har nylig introdusert en ny språkmodell ved navn Mythos, som representerer et betydelig sprang i evnen til å identifisere og utnytte sårbarheter i programvare.

Det mest oppsiktsvekkende eksemplet er at Mythos klarte å finne en sårbarhet i Linux-kjernen som hadde ligget skjult i over tjue år. Dette er en feil som tradisjonell sikkerhetstesting og menneskelige eksperter har oversett i to tiår, noe som understreker den enorme kapasiteten disse nye modellene besitter. Under KI-konferansen prompted presenterte forskeren Nicholas Carlini hvordan Mythos opererer. Han påpekte at mengden sårbarheter modellen avdekket var så massiv at Anthropic ikke engang hadde tilstrekkelige ressurser til å verifisere alle funnene manuelt.

Dette varsler en fremtid der maskiner kan finne svakheter raskere enn mennesker kan lukke dem. Samtidig ser vi en beinhard konkurranse mellom de største aktørene i feltet, spesielt mellom OpenAIs Codex og Anthropics Opus-modeller. Denne kampen kan sammenlignes med et Formel 1-løp, der hvert millisekund teller og presset for å være først ute med den mest kraftfulle teknologien er ekstremt høyt.

Lanseringen av Mythos har derfor blitt møtt med skepsis av enkelte, som mener at strategien med å holde modellen lukket er et markedsføringsstunt for å skape mystikk og begeistring. Likevel kan man argumentere for at dette er et uttrykk for nødvendig ansvarlighet. Ved å begrense tilgangen forhindrer man at mindre avanserte, men ondsinnede aktører får tilgang til et verktøy som kan automatisere komplekse cyberangrep.

Som et ledd i dette lanserte Anthropic Project Glasswing, et initiativ som gir utvalgte giganter som Microsoft, Google, Cisco og Nvidia eksklusiv tilgang. Målet er at disse selskapene skal kunne tette hull i egne systemer før angripere rekker å utnytte dem. Trusselen er ikke lenger teoretisk. Vi vet allerede at statlige aktører benytter seg av kunstig intelligens for å effektivisere angrepskjeder.

Anthropic opplevde dette selv da deres Claude-modeller ble brukt av kinesiske aktører i forsøk på å kompromittere over tretti selskaper innen finans, teknologi og offentlig forvaltning. Analyser viste at KI-en utførte mellom åtti og nitti prosent av hele angrepsprosessen. Utviklingen har gått fra at KI kun ble brukt til enkel phishing, til at den nå kan utføre avansert rekognosering, utvikle skreddersydd skadevare og automatisere uthenting av sensitiv data.

Selv om selskapene legger inn sikkerhetssperrer, har kreative angripere vist at disse ofte kan omgås. Det britiske instituttet for KI-sikkerhet (AISI) har observert en dramatisk utvikling. For bare to år siden slet de beste modellene med helt enkle hacker-oppgaver på nybegynnernivå. I dag kan Mythos utføre hele angrepskjeder autonomt i kontrollerte miljøer, og løse oppgaver som tidligere ville tatt eksperter flere dager med manuelt arbeid.

For norske virksomheter betyr dette at det tradisjonelle vinduet for sikkerhetsoppdateringer, ofte kalt patche-vinduet, er i ferd med å forsvinne. Når tiden fra en sårbarhet blir kjent til den blir utnyttet reduseres fra uker til sekunder, er dagens manuelle prosesser utilstrekkelige. Det kreves en fundamental endring i hvordan vi tenker rundt systemoppdateringer og digitalt forsvar for å overleve i dette nye trusselbildet





