Nødetatene rykket ut til flere hendelser i Vestlandet

Mandag kveld og i løpet av søndagen har politiet og brannvesenet i Vestlandet vært opptatt av flere ulike hendelser. Disse inkluderer en mulig luftsportulykke på Voss, slåssing ved Os hamn, røykutvikling i Øygarden, skarpe skyting på Glesvær, og flere tilfeller av slagsmål og branntilfeller i både Bergen og omegn. Nødetatene har pågrepet personer og opprettet saker, men ingen har kommet alvorlig til skade i de fleste tilfellene.

Mandag kveld rykket brannvesenet ut til Torshola i Øygarden. Klokken 21.50 fikk de melding om at det var røykutvikling fra et strømskap som sto ute.

Det ble satt i gang redningsaksjon da politiet i formiddag fikk melding om en mulig luftsportulykke på Voss. En fallskjermhopper har ikke landet på avtalt sted, og det er uvisst hvor vedkommende befinner seg. Redningshelikopter, politi og frivillige er kalt ut. Søndag ved 18-tiden fikk politiet i Bjørnafjorden melding om knuffing og slåssing ved Os hamn.

En mann skal ha blitt slått ned og var bevisstløs. Vedkommende skal også ha vært i sjøen. Politiet på stedet, flere vitner til hendelsen og det opprettes selvsagt sak på forholdet. søndag ettermiddag fikk politiet i Bjørnafjorden melding om en båt med fire ungdommer som drev uten egen fremdrift. Brannvesenet melder om mye røyk fra byggets 2. etasje.

Meldingen kom via et vaktselskap. Politiet er på vei til Florvåg etter melding om at noen personer har tent på vegetasjon på stedet. Det har kommet meldinger om at noen ungdommer skulle ha tent et bål. Politiet er på vei til stedet etter de har fått melding om at en mann er slått ned.

En mann i 40-årene er mistenkt, og politiet oppretter sak på kroppskrenkelse. Politiet er tilstede med flere enheter på Glesvær i Øygarden etter melding om flere smell som oppfattes som skudd. Ti minutter senere melder politiet at de er i kontakt med en person som sier han har øvelsesskutt i området.

Vedkommende som har skutt erkjenner at han burde ha orientert politiet, og vil gjøre dette neste gang. søndag kveld melder politiet om at de er på vei til MO-senteret på Gyldenpris etter melding om slagsmål. Politiet har vært på stedet. Ingen som er skadet eller som har behov for hjelp. søndag ettermiddag fikk politiet melding om slagsmål i tunnelen ved MO-senteret ved Gyldenpris. Politiet rykket ut, men da de kom frem var det stille og rolig der.

Brannvesenet har rykket ut til to personer som sitter fast på en fjellhylle. Personene er ikke skadet og har det bra etter forholdene. De sitter trygt og det er fint vær. De har kommet litt ulendt til, og tør ikke å ta seg ned for egen maskin.

Operasjonsleder i politiet Bjarte Rebnord opplyser søndag ettermiddag om et slagsmål på Kleppestø. Klokken 14.54 melder Rebnord at det er snakk om en person som skal ha revet av registreringsskiltet på en tilfeldig bil som fylte bensin. Politiet har pågrepet en person i forbindelse med to stjålne biler og det som anses som tjuvgods.

Det har vært flere meldinger om diverse skadeverk og innbruddsforsøk det siste døgnet. søndag morgen rykket politiet og brannvesenet ut til Laksevåg etter melding om et branntilløp i en leilighet. Sannsynligvis har det begynt å brenne i forbindelse med matlaging, men det skal gå fint nå og det er ingen behov for akutt helsehjelp. Det er muligens også gjort forsøk på å bryte seg inn i en bolig.

Politiet rykket ut etter melding om slagsmål og støy fra en privat adresse. Det skal ha vært høylydt i forbindelse med en fotballkamp, og muligens også en uoverensstemmelse. Lørdag kveld melder politiet om at de er på vei til en dagligvarebutikk på Straume. De har fått melding om slagsmål mellom to personer inne i butikken. Det viste seg at hele seks personer var involvert





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