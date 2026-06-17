Nødretting i Trondheim,ødre angrep i Ukraina, og tariffavtaler i Norge

Denne uken ble det meldt om flere alvorlige hendelser. I Trondheim kveld mistet en person livet under en utrøttingsekspedisjon. I Ukraina fortsetter russiske angrep med død og ødeleggelse til følge, inkludert droneangrep på byer. Samtidig inngås nye tariffavtaler i Norge, mens FN-sjef ber om unnskyldning for mangel på hjelp til Haiti. G7-landene vil øke presset på Russland og styrke Ukraina med luftvern og langtrekkende våpen.

Natt til onsdag rykket nødetatene ut i Trondheim etter en melding om at en person hadde gått under vann ved bading. Det var inkludert politi, ambulanse, lege, redningsdykkere fra brannvesenet og luftambulanse.

Klokken 02:52 ble en person lokalisert av dykkere og hentet opp, men personen omkom. I et separatSD topptatt detaljer om drøyt 8,3 milliarder kroner er satt av til humanitær hjelp i Haiti i år, men mindre enn en fjerdedel av planen er finansiert. FN-sjef António Guterres ba om unnskyldning for at verdenssamfunnet ikke har klart å mobilisere tilstrekkelig hjelp. Han besøkte et tidligere skolebygg som nå huser over 1250 internt fordrevne, og hørte fortellinger om uutholdelige forhold.

Innenfor arbeidslivet ble det inngått en fornyet tariffavtale for tekniske funksjonærer, med et generelt tillegg på 6,50 kroner per time og forskuttering av pleie- og foreldrepenger. Avtalen løper fram til 30. april 2028 og blir utsatt for uravstemning. I Ukraina fortsetter russiske angrep med død og ødeleggelse til følge. I Sloviansk i Donetsk-regionen ble tre personer drept og fem skadet i to separate bomangrep, og i Zaporizjzja ble en drept og sju skadet da en større dronesverm traff byen.

Et åpent kjøpesenter og en boligbygning brant. Byen Sloviansk regnes som en nøkkelposisjon langs frontlinjen. Etter fristens utløp ble Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund enige med NHO Byggenæringen om en ny tariffavtale for asfaltarbeid og veivedlikehold, noe som ble beskrevet som et mål under fotball-VM





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trondheim Utenriks Ukraina Arbeidsmarknad Haiti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Streik i Offshore Norge: 154 medlemmer går ut i streik etter brudd med SafeOffshore Norge har kommet til enighet med Styrke, men det har ikke vært like vellykket med Safe. 154 medlemmer under brønnserviceavtalen går ut i streik etter at det ble brudd i meklingen.

Read more »

Økende unngåelse av nyheter i Norge, men fortsatt høy betalingsviljeReuters Digital News Report viser at flere nordmenn unngår nyheter, men landet ligger samtidig i verdenstoppen når det gjelder å betale for nyhetsinnhold. Tilliten til nyheter er stabil, mens bekymringen for falske nyheter vokser.

Read more »

Høye strømpriser i Sverige og potensiell påvirkning av NorgeReaktortrøbbel og lav fyllingsgrad i svenske vannmagasiner fører til svært høye strømpriser i Sverige, som også kan påvirke Norge. Halvparten av svensk kjernekraftproduksjon står stille på grunn av tekniske problemer. Kombinert med lavere fyllingsgrad i vannmagasiner i både Sverige og Norge, Ukraina-krigen og usikkerhet i Hormuzstredet, skaper dette en perfekt storm med dobbelt så høye sommerpriser i Sverige som i fjor. Det norske kraftsystemet er tett koblet med Norden, så prisene i naboland vil påvirke norske spotpriser. Likevel har de fleste husholdningskunder i Sør-Norge norgespris, som gir en fast pris og beskytter dem mot økte priser. Næringslivet og offentlig virksomhet uten norgespris vil imidlertid være utsatt, men får støtte når spotprisen overstiger et visst nivå. Det skal også utveksles strøm mellom Norge og resten av Europa denne sommeren.

Read more »

Norge-drakter selges for flere tusener på Finn:Den historiske første norske VM-drakta på 28 år går for det firedobbelte på Finn idet det gjenstår timer til åpningskampen mot Irak.

Read more »