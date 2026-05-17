Nødriduelt bilcrash og knivstikking i Modena

De to sakene rapporteres i aviser i Modena.

En bil kjørte i høy hastighet inn i en folkemengde i Via Emilia Centro i Modena , og traff ifølge mediene flere personer. Sjåføren, en 30-åring født i Bergamo og oppvokst i Modena , forsøk å flykte til fots men ble fanget av en person som ble knivstukket.

En video fra et overvåkningskamera skal vise hendelsen. En tenåring er dømt til fengsel i seks år og ni måneder for å ha kjørt på og drept en 86-åring som var ute og gikk tur med hunden til datteren sin. Tre personer er alvorlig skadet i en annen sak. En annen sak som involverer en 69-åring som ble knivstukket fikk uttrykt medfølelse og takknemlighet for den innsatsen som ble gjort for å stanse gjerningspersonen





