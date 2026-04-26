Når gode byggeprosjekter stopper opp: Hvorfor endring er så vanskelig

Forskere undersøker hvorfor ambisiøse byutviklingsprosjekter i Oslo sliter med å realisere sine mål, og hva som skal til for å skape varige endringer i systemet.

Byutvikling sprosjekter i Oslo , som Hovinbyen Sirkulære Oslo , sliter med å realisere sine ambisiøse mål om å skape en mer bærekraft ig og innovativ by. Til tross for god vilje og innovative ideer, stopper mange prosjekter opp fordi de involverte aktørene – både offentlige etater og private selskaper – har vanskeligheter med å endre sine etablerte måter å jobbe på og de systemene de opererer innenfor.

Forskere fra institusjoner som Sintef, NTNU og OsloMet undersøker nå hvorfor disse prosjektene mislykkes, og hva som skal til for å lykkes med å implementere varige endringer. Et sentralt funn er at utfordringene ofte ligger i uuttalte mønstre og vaner som ingen ønsker å adressere direkte. Det er lett å peke på andre, men vanskelig å se sin egen kjepphest, det man selv ikke vil gi slipp på, ifølge forsker Hege Hofstad.

Hovinbyen Sirkulære Oslo er et eksempel på et innovasjonsdistrikt, et område der samarbeid om samfunnsutfordringer som nye energiløsninger er sentralt. Her møtes kommunale etater, private utviklere og energiselskaper for å finne felles løsninger, men det er fortsatt krevende å skalere opp pilotprosjekter til en del av normalen. Mange piloter strander fordi man ikke får overført kompetanse og erfaringer til andre deler av systemet.

Forsker Gavin McCrory understreker at det ikke handler om mangel på spennende initiativer, men om evnen til å skape endring som faktisk monner, ikke bare i enkeltprosjekter, men i hele systemet. Dette krever organisasjoner som kan lære av feil, bryte ned siloer og tåle motstand. Workshopserien i Construction City, der man forsøker å finne helhetlige løsninger for energiplanlegging, er et konkret eksempel på dette arbeidet.

Deltakere påpeker at det er lett å bygge, men vanskelig å navigere i beslutningsprosessene, og at et tydeligere politisk mandat er nødvendig for å sikre at alle jobber i takt. Forskningen peker på at tradisjonell innovasjonspolitikk ofte har fokusert på teknologiutvikling og vekst, uten å ta hensyn til de større samfunnsutfordringene som klimakrise og ulikhet. En ny tilnærming krever at politikken rettes mot disse utfordringene og at man fokuserer på å endre hele systemer, ikke bare utvikle smarte produkter.

Det er lett å formulere ambisiøse mål om bærekraft, men vanskelig å forstå hvilken kapasitet som faktisk trengs for å nå dem, sier McCrory. Hofstad mener at svaret ofte ligger i de ubevisste mønstrene og vanene som styrer vår handlinger, som faglige normer og rutiner. Prosjektet er ikke et der forskerne står på utsiden og observerer, men et tett samarbeid med aktører som faktisk prøver å skape endring i praksis.

Det handler om å forstå hva som kreves for å gå fra gode intensjoner til varig endring, og å identifisere de hindringene som ligger gjemt i systemet





