Når gode prosjekter stopper opp: Hvorfor byutvikling sliter med å endre seg

Forskere undersøker hvorfor ambisiøse byutviklingsprosjekter i Oslo ofte strander, til tross for gode intensjoner og engasjement fra ulike aktører. Utfordringen ligger i å endre systemer og vaner, ikke bare å utvikle nye ideer.

Byutvikling sprosjekter i Oslo sliter med å bli realisert, ikke på grunn av mangel på ideer eller vilje, men fordi involverte aktører – både offentlige og private – har vanskeligheter med å tilpasse seg og endre eksisterende systemer og praksiser.

Forskere fra Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo og andre institusjoner undersøker nå årsakene til dette fenomenet og søker etter løsninger for å øke sjansen for suksess. Et konkret eksempel er Construction City i Hovinbyen, et ambisiøst byutviklingsområde ment å utvide Oslo sentrum mot Groruddalen. Til tross for engasjement fra Plan- og bygningsetaten, Klimaetaten, Bymiljøetaten, private utviklere og energiselskaper som Hafslund Celsio og Elvia, møter prosjektet betydelige hindringer.

Utfordringene ligger ofte i dypt rotfestede mønstre og vaner som aktørene selv ikke er bevisste på, og som de nøler med å endre. Forsker Hege Hofstad ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR understreker at det er lettere å kritisere andre enn å se sine egne begrensninger og kjepphester. Hovinbyen Sirkulære Oslo er et innovasjonsdistrikt hvor samarbeid om samfunnsutfordringer, som nye energiløsninger, er sentralt. Myndigheter, næringsliv, forskningsmiljøer og innbyggere skal jobbe tett sammen for å utvikle, teste og implementere løsninger.

Workshopserier med kommunen, utviklere og Hafslund Celsio er i gang for å finne felles løsninger for energiforsyning i nye bygg. Spørsmålet er imidlertid om disse initiativene kan føre til varige systemendringer, eller om de vil forbli isolerte pilotprosjekter. Gavin McCrory, forskerkollega, påpeker at mange piloter mislykkes fordi de ikke blir skalert opp og kunnskapen ikke deles. Forskningen fokuserer på å forstå hvordan man kan skape endring som faktisk påvirker systemet som helhet, ikke bare enkeltprosjekter.

Dette krever organisasjoner som kan lære av feil, bryte ned siloer og tåle motstand. Deltakere i workshopserien fremhever at beslutningsprosessene er kompliserte og at det mangler et tydelig politisk mandat for å koordinere innsatsen. Innovasjonsdistrikter er eksperimenter i å organisere samfunnet på nye måter, og forskerne er takknemlige for å jobbe med aktører som er villige til å prøve nye tilnærminger.

Tradisjonell innovasjonspolitikk har ofte fokusert på teknologiutvikling og vekst, men ny forskning viser at politikken bør rettes mot store samfunnsutfordringer som klimakrise og ulikhet, og kreve endringer i hele systemer. Det er lett å formulere mål om bærekraft, men vanskelig å forstå hvilken kapasitet som faktisk trengs for å nå dem. Svaret ligger ofte i de ubevisste mønstrene og vanene som styrer vår handlinger, som faglige normer og rutiner.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og praktikere, hvor begge parter lærer av hverandre gjennom workshops, intervjuer og samarbeidsprosesser





