Når kvinner og omsorg for syke foreldre truer helsen

Tekst: Jeg jobber halv stilling på et sykehjem. Hjemme har jeg 150 prosent stilling som pårørende. Ofte er jeg utslitt, og det hender jeg blir sykmeldt, men jeg ønsker at Jan Christian Vestre skal få et innblikk i hvordan mange kvinner i Norge har det, gjennom å fortelle om mitt liv.Dere vil at vi kvinner med alt vårt skal stå i jobb i helsevesenet til vi blir over 70 år, og ta oss av våre foreldre som nå skal bo hjemme til de har en og en halv fot i graven, fordi det er null sykehjemsplasser, og så ikke bli syke selv?Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens eigen.

